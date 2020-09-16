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聯新國際醫院倡桃竹苗腦中風「綠色通道」縮短搶救時間

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市消防、衛生局表示支持。圖／聯新國際醫院提供
桃園市消防、衛生局表示支持。圖／聯新國際醫院提供

搶救腦中風黃金時間分秒必爭，聯新國際醫院呼籲桃竹苗地區各家醫院與消防單位，共同組成區域聯防建立病人上救護車到醫院時的「綠色通道」，爭取更多治療時間。

聯新國際醫院指出，腦血管疾病為國人十大死因第四位，而腦中風更是世界人口死亡與失能的主因，全球每年大約1500萬人罹患中風，其中約600萬人死亡。搶救腦中風的重要關鍵在於爭取黃金治療時間，聯新國際醫院發起成立「桃竹苗腦中風區域聯防」，強化跨區域跨領域合作，提升轉送效率，讓腦中風病人在最短時間內得到最適當的治療。

聯新國際醫院與台灣腦中風學會上周六舉辦「桃竹苗腦中風緊急醫療網聯合論壇」，邀請多位醫師和專家集思廣益，分享腦中風緊急醫療實務經驗。聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁表示，腦中風是與時間賽跑的手術，分秒必爭攸關性命與癒後，每延遲1小時打通血管，將使腦子加速老化3.6歲。中風治療的黃金時間，靜脈血栓溶解劑治療為3小時，微創導管取栓術可延長至6小時。

桃竹苗腦中風緊急醫療區域聯防的目的，在於強化EMT緊急救護員對於腦中風的專業訓練，結合綠色快速通道，並導入動脈取栓術，從每個環節來為病人爭取更多黃金治療時間。聯新國際醫院總院長張煥禎表示，院方建置最新儀器設備，加上經驗豐富的醫療團隊，將與區域聯防共同努力搶救腦中風。

陳啟仁表示，聯新國際醫院神經醫學中心為桃竹苗地區24小時全年無休的取栓團隊，目前已與多家醫院串聯28條綠色快速通道。聯新取栓團隊於接獲通報時同步啟動，不分白天深夜於30分鐘內趕抵醫院準備就緒。

病人送醫過程中，取栓團隊與EMT救護員隨時以通訊軟體保持聯繫，即時討論瞭解病情，加快流程，病人到院即可立刻進行磁振造影MRI檢查。此外，針對取栓病人預先設定專屬磁振造影儀器參數，讓原本篩檢所需時間從30分鐘縮短為10分鐘。聯新國際醫院從病人到院至取栓導管手術前，較傳統取栓足足省了至少1個小時。

台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，學會非常肯定桃竹苗腦中風區域聯防的成立，將持續分享國內外腦中風研究成果與治療趨勢，提供專業諮詢，協助醫院與政府之溝通合作，一起為搶救腦中風爭取更多時間。

桃園市政府消防局長謝呂泉、衛生局副局長陳麗娟出席論壇時，對於成立桃竹苗腦中風區域聯防都表達支持。謝呂泉表示，緊急救護員要在最短時間判斷腦中風類型，需要具備更多醫學專業，消防局10月起將安排1300位外勤消防人員，參加聯新國際醫院的講習培訓。

陳麗娟說，腦中風每年奪走國人1萬多條性命，而失能或殘障則是造成家庭經濟與國家醫療支出的沉重負擔。透過桃竹苗區域聯防合作與綠色通道，將有助於爭取黃金時間，讓最新醫療儀器與技術發揮最大效益。

聯新國際醫院提倡桃竹苗腦中風患者緊急醫療網「綠色隧道」，縮短搶救時間。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院提倡桃竹苗腦中風患者緊急醫療網「綠色隧道」，縮短搶救時間。圖／聯新國際醫院提供

腦中風 救護員 手術

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