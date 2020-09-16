全國病人安全周 桃園醫院盼減少醫病溝通不良

衛生福利部及醫策會共同推動病人安全，將每年9月第3周訂為全國病人安全周，並舉行一系列醫療相關講座，希望民眾能建立正確的醫療觀念，在就醫時主動問清楚，減少醫病溝通不良的狀況。

衛生福利部桃園醫院於9月14日至9月20日，舉辦一系列有關病人安全多元化的宣導活動。內容有社區健康講座，主題包含用藥安全講座、醫病溝通宣導短片撥放及海報宣導，另外，院內衛教講座主題則包含用藥安全、為病安發聲等。

桃園醫院今天上午10點至12點於門診一樓大廳舉辦，主題為「為病安發聲（speak up）」設計BINGGO遊戲闖關拿獎品活動，希望民眾建立正確的就醫觀念，並鼓勵在就醫過程中主動表達心中的擔心或顧慮，問清楚、講明白，減少醫病溝通不良，拉近醫院與民眾距離。

桃園醫院院長徐永年表示，病人安全是每個人的責任，今年度呼籲機構、醫療人員與病人一起聯手合作，鼓勵主動提出病人安全的顧慮及建議，管理者或機構主管等能支持、承諾病人安全優先政策，以營造更正向的組織文化。

桃醫品質管理中心副院長陳日昌則鼓勵民眾，可至衛生福利部桃園醫院粉絲專頁，定時獲取病人安全相關資訊及衛教資訊。