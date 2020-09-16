桃捷與蔡阿嘎互惠合作再掀波 董事長缺席議會備詢挨轟

桃園捷運公司與百萬網紅蔡阿嘎合作在A2站打造「蔡桃貴主題車站」，蔡阿嘎免付790萬元場地費掀熱議，桃園捷運公司董事長劉坤億稱是互惠合作方案，廣告效益達1500萬元，還在臉書發文說「真相只有一個」，再度引爆議員怒火。議員劉勝全今總質詢直言桃捷便宜行事違反採購法，劉坤億缺席備詢更是藐視議會，要向議會道歉。

劉勝全今天在議會總質詢，質詢桃捷公司與蔡阿嘎互惠合作案，由於事業單位平常並未列席備詢，劉昨天提前通知請劉坤億備詢說明，今天卻變成是總經理蒲鶴章現身，劉勝全直言「董事長是故意逃避，令人遺憾」，「我就是要問桃捷公司的議題，這樣我要怎麼問？」市議員黃婉如也質疑為何董事長不用出席，位子不夠不是理由，不能逃避議會監督。

劉勝全說，桃捷公司與蔡阿嘎合作在三重站打造蔡桃貴主題車站，最爭議就是雙方採互惠合作，強調「自己並非針對蔡阿嘎」，而是桃捷為何便宜行事？未照採購法程序來，他也不滿劉坤億在爭議之後，在臉書發文稱「真相只有一個」，認為市議員的詮釋是誤解了，分享破百、按讚近2千人，明顯是在刻意操作，缺席議會備詢更是藐視議會，要求與議會道歉。

「不回歸營運面，還想著要當網紅！」劉勝全今天也在議事堂上詢問各局處首長有無進行互惠合作方案，採購不用招標？沒有局處首長回應。劉看了直說「沒有一個局這樣搞（互惠合作），他舉例若要互惠合作，是否體育局要營運國民運動中心就找網紅「館長」一起合作、不收租金，館長廣告效益也很高！