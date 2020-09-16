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桃園樹脂廠管線破裂臭氣外洩 5千居民掩鼻環保局開罰
桃園市觀音區多位居民昨天下午在大觀路2段聞到濃濃化學臭氣、紛紛掩鼻檢舉，市政府環保局派員現場調閱空氣盒子（周界空氣感測器）發現異常，循線查獲一家塑膠合成樹脂廠管線破裂、化學氣體外洩造成空汙臭氣，影響5000居民，環保局今天上午表示，該廠化學氣體外洩未及時通報，依違反空氣汙染防制法規定告發，將處10萬以上、最高2000萬元罰鍰。
市府環保局指出，觀音大觀路2段傳出化學臭氣汙染散開，許多民眾陳情，該局稽查員前往稽查發現，附近包括大觀、長興路等至少6條街路巷弄居民，都聞到濃濃的塑膠、樹酯化學異味，比對空氣盒子數值，查到一家塑膠合成樹脂工廠是漏氣汙染來源。
該局查出，該工廠的反應槽冷凝回收器管線破損，導致化學氣體外洩，汙染周邊街道臭氣，業者緊急處理採用氣味吸收劑噴灑延緩臭氣散發，業者未依規定向主管機關通報，明顯違反空汙法規定，該局依法告發，將裁處10萬到2000萬元罰款，監督業者立即修復。
觀音區樹林里長吳進昌表示，該樹脂工廠突然外洩化學臭氣，造成樹林、草漯、草新至少3個里聞到難聞臭氣，影響當地估計5000居民，希望廠商生產賺錢之外，也要有良心做好防制空汙設備，不要僥倖心理，避免影響居民健康，環保單位也要加強稽查防止空汙。
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