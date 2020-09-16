京懋募集獎學金助貧 家扶中心助學 清寒學子圓夢

得知今年受到新冠肺炎疫情影響，桃園家扶中心捐款大幅減少，京懋建設范秉豐執行長邀集在地企業、廠商、京懋住戶及善心人士，募集300萬元獎學金，讓家扶趕在大學開學前夕，將一筆筆的獎學金發給150位的大專生，減輕其求學負擔，努力朝夢想前進。

學靖生長於單親家庭，家中排行老二，父親因為公安意外過世，由母親獨自撫養姐弟三人，雖然家庭的經濟狀況不佳，但學靖和姐弟們不以此為苦，認真讀書，分別就讀中正大學研究所、中央大學、中興大學，讓母親感到驕傲。學靖今年也順利考上政治大學金融學研究所，學靖說，曾經為了學費及生活費努力打工，壓縮到學習時間，有了獎學金後，有更多的時間提升自己的知識與專業。

淑玉今年考上致理科技大學財金系一年級。因母親早年離家，由年邁的父親獨自撫養長大。然父親在今年檢查出鼻咽癌三期，面臨統測大考的淑玉，除了學業，還要處理父親化療的事情，須要往返醫院，幸好父親於7月出院返家，目前復原情況穩定。

淑玉對家扶社工說自己最愛的是爸爸，最感謝爸爸及支持家扶的叔叔阿姨，讓她更有希望面對生命的考驗。獎學金對淑玉而言，是肯定、支持，也帶來安心。