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苗警路口大執法半月取締3360件 移工及新住民也應知

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗警方9月路囗交通安全大執法，半個月取締3360件。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方9月路囗交通安全大執法，半個月取締3360件。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗警方路口交通安全大執法半個月，取締3360件，其中外籍移工46件，縣警局交通隊特別結合苗栗縣工業會到竹南、銅鑼及中興工業區，提供中文、菲律賓、泰國等多國語言宣導，提醒移工、新住民注意遵守，避免荷包失血。

9月全國路口交通安全大執法，重點取締項目，苗栗警方取締汽機車不停讓行人61件，車輛轉向不暫停讓行人優先通行125件，汽機車闖紅燈及紅燈右轉2663件，行人未依規定行走行人穿越道，及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路511件，其中，移工闖紅燈20件，行人違規26件。

交通隊結合苗栗縣工業會邀集外籍移工、新住民，在竹南、銅鑼及中興工業區共同辦理多國語言交通安全宣導會，提供中文、菲律賓、泰國文等語言對照簡報資料，安排翻譯人員即時口語翻譯，達到跨國多方語言宣導效果，維護路口安全及行人路權，提升守法觀念。

縣警局局長翁群能表示，警方交通執法是期盼降低交通事故發生，減少民眾生命財產的損失，取締只是方法之一，而非目的，為維護路口通行安全，呼籲尊重行人路權，行人也應依規定走行人穿越道、不任意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及規定等，通行安全才有保障。

苗栗縣警局交通隊結合苗栗縣工業會到竹南、銅鑼及中興工業區，提供中文、菲律賓、泰國等多國語言宣導路口交通安全大執法。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警局交通隊結合苗栗縣工業會到竹南、銅鑼及中興工業區，提供中文、菲律賓、泰國等多國語言宣導路口交通安全大執法。圖／苗栗縣警察局提供

語言 移工 泰國

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