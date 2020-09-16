冷戰黑貓中隊照技隊管制秘境 周六全國古蹟日來探訪

桃園市2020全國古蹟日本周六、日起將在大園區前空軍桃園基地舉辦活動，早年黑貓中隊所在的前空軍桃園基地7大簇群建築，現今已列為桃園市定古蹟，市政府文化局今天上午表示，在「前空軍桃園基地設施群」舉辦古蹟日系列活動，是希望讓民眾認識該軍事設施群7簇群古蹟的歷史故事，再次見證歷史文化的特殊價值。

桃園市定古蹟的大園區前空軍桃園基地設施群，以早年冷戰時期的黑貓中隊基地、美軍顧問團眷區聞名，列為維護古蹟群包括美軍顧問暨空勤生活區、35中隊（黑貓中隊）區、05警戒區、照技隊（照相技術隊）、6大隊飛勤作業區、H1及H2 修護棚廠區、耐爆指揮所暨氣象觀測所7大簇群建築，見證國共冷戰對峙的歷史遺跡。

曾在該空軍基地駐守10年的前空軍上校李俊昇回憶說，他43年前分發進入基地照技隊，當時黑貓中隊任務已結束，改由空軍偵察大隊RF -104戰機執行任務，當時我方偵察機仍可北至大陸溫州、南至汕頭偵察空拍，照技隊則延續處理、研判偵察照片，只是隨局勢改變，最後我方偵察機逐慢退到海峽中線偵察拍攝中共艦隊。

李俊昇表示，他在前黑貓中隊所在的桃園基地照技隊10年，對當年美援經費建設的增城作業區印象深刻，當年國共冷戰時期，為了處理況洗黑貓中隊U2偵察機拍攝照片，照技隊建築具抗爆功能，之後空軍遷到花蓮造成建築荒廢，他樂觀該建築列入古蹟保護，可讓國人了解國共對峙下，當年偵察照相和處理、研判照片的任務艱辛，很有意義。