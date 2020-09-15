憑300元發票抽好禮 鄭文燦黃子佼吃播介紹商圈美食

疫情趨緩，為振興在地觀光，桃園市府經發局舉辦「全城趣購物」活動，開直播邀請市長鄭文燦、樂天女孩、藝人上直播，介紹全桃各大商圈美食。並舉辦抽獎活動，不限桃園市民消費滿300元，憑發票登錄「桃園生活節-全城趣購物」官網，即可參加抽獎，另外還有直播抽獎活動。

活動預計至年底舉辦11場直播，今天首播來到中壢六合商圈，請來鄭文燦與藝人黃子佼，一同大啖商圈美食。鄭文燦今天也於直播中，加碼萬元購物金及商圈美食券等獎品。

「全城趣購物」抽獎活動，明天起至10月9日，不限桃園市民，凡於桃園市內單筆消費滿300元，登錄「桃園生活節-全城趣購物」官網，憑發票即可抽獎，有機會抽重萬元購物金、在地特色產品等獎品；10月10日在「桃好您的心」臉書粉專公布得獎名單。

另外，舉辦直播抽獎活動，民眾於9月13(直播預告發布)起日至今天直播結束前，於「鄭文燦」臉書粉專，按讚加公開分享，並標註1名朋友，或於今直播中，參與市長有獎徵答遊戲答對者，即可參加抽獎，有機會獲得威尼斯影城電影票及爆米花兌換券、萬元購物金、六和商圈好禮等獎品；預計18日於「桃好您的心」臉書粉專公布得獎名單。