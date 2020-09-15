桃園大停水市府事先不知情？鄭文燦：以後第一時間要說

台灣自來水公司第二區管理處平鎮給水廠位在龍潭中正路一處1750公釐原水鋼管銹蝕搶修，造成8個行政區和新竹縣湖口鄉部分地區30萬多戶停水今天中午11點陸續停水，預估要到明天上午10點恢復供水，大停水23小時。

水公司發布消息前市府不知情，也接到不少民眾抱怨電話，引來市長鄭文燦下午透過新聞處、經發局提醒民眾因應，也要求水公司明天上午一定要全面恢復供水，往後務必在第一時間讓市府知道停水措施。

經發局表示，搶修地點在龍潭中正路6號靠近「怪房子」5叉路口，統計30萬836戶停水，降壓用戶數計8926戶。針對無預警停水，鄭文燦表示與自來水公司第二區管理處呂崇德處長瞭解後，確認是因為平鎮淨水場原水鋼管鏽蝕，必須進行停水緊急搶修。

鄭文燦要求自來水公司儘速搶修、儘速供水，並說明自來水公司已經調派工班進行搶修，預估到今天晚上可以完工並輸送原水到平鎮水廠，明天凌晨除了管線末端和高地用戶，一般地區用戶可以恢復正常供水，明天上午要完成全部供水恢復正常。

30萬多戶停水區域全區停水為中壢、大園、觀音、新屋。大部分停水行政區為平鎮、楊梅；其他少部分停水行政區為八德區白鷺里、霄裡里、龍宮街新生路、龍南路、崁頂路、廣福路1356巷、合興(一~二)街、東泰街、華康街；桃園區龍山街、龍門街、鴻撫街、中山路1562巷；蘆竹區龍林街。

降壓區域為八德區瑞德里、福興里、瑞興里、瑞祥里、瑞豐里、興仁里、瑞發里、瑞泰里、廣隆里、廣興里、廣德里、竹園里、茄苳里、永豐里。