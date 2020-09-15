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民代憂航空城產專區恐淪養地 市府：拿使照前不得移轉

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市航空城計畫區段徵收案進行中，市議員蔡永芳（左）質詢憂心未來產專區處分，若有業者養地不開發，進行二次交易，恐演變炒地、囤積亂象。記者張裕珍／翻攝
桃園市航空城計畫區段徵收案進行中，市議員蔡永芳（左）質詢憂心未來產專區處分，若有業者養地不開發，進行二次交易，恐演變炒地、囤積亂象。記者張裕珍／翻攝

桃園市航空城計畫區段徵收案進行中，市議員蔡永芳憂心未來產專區處分，若有業者養地不開發，進行二次交易，恐演變炒地、囤積亂象。市長鄭文燦強調，產專區設定6大產業進駐，土地以公開標售為主，要求廠商在取得土地、興建廠房後，才能取得使用執照，取得使照前不得移轉，避免有心人士囤積或炒作。

蔡永芳說，依據航空城計畫財務概估表，航空城預估開發收入1236.83億元，扣除府內移轉部分，實際可收入1023.29億元，208公頃面積的產專區必須全賣掉才回本，市府規畫希望6大產業進駐，若無法有效控管，恐成炒地或養地，該如何預防二次交易？

鄭文燦說，航空城產專區除了安置既有中小企業，處分原則採標售、標租與設定地上權3種模式，並以標售為主，經評估相關開發成本，預估公開標售每坪標售底價落在約16至18萬元間，有一定標售比例，才能達到財政收支平衡，同時發展產業聚落概念。

航空城產專區2期共420公頃，第1期287公頃有50公頃為優先產專區，市府預估明年5月啟動招商，由於土地有限將控管產業類別，將優先引進國際物流、航空輔助、生物科技、雲端運算、智慧車輛及綠能等6大產業，近年陸續與70家廠商簽合作備忘錄。

鄭文燦說，目前在桃園科技園區二期開發計畫及沙崙產業園區就是規定先建後售，廠商在租用土地期間完成建廠之後再行登記產權，若工業興辦人中途決定不建廠，必須將用地賣回政府，市府負責核發入園許可，只要業者有移轉一定會知道，並設定招商條件，透過核發入園許可進行審查，防止業者炒作或囤積賺價差。

鄭文燦說，航空城產專區標售1坪底價落在16到18萬元，這是底價非天花板，公開競標會再拉高金額，業者標得土地後，必須完成建廠才能取得土地所有權，也因此若真要轉手他人，買家必須連同土地廠房一同接收，相對成本墊高，可望降低炒作誘因。

經發局長郭裕信也認為，業者完成建廠並取得使用執照，才能移轉，後續移轉部分市府雖無法管制，但實際透過此模式轉手「機率很低」；市府陸續與70家廠商包括星宇航空、睿能創意（Gogoro）簽合作備忘錄，但未來標售公開公平，並非是先簽先贏。

航空城 鄭文燦

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