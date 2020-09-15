桃園市長盃泳賽以學校為報名單位美中不足？家長批

桃園市今年因為疫情緣故取消市運會，為了讓游泳選手有切磋競賽機會，體育局決定舉辦「市長盃游泳錦標賽」而且是第一屆，用意雖好，但是前天公布比賽辦法後，部分想報名的學生和家長、游泳教練發現規定以學校為單位報名，大家認為這樣一來，接力賽會造成沒游泳隊的學校湊不足接力人數，又不能和其他學校聯合報名，豈不是為學校的游泳隊量身訂做，失去比賽的美意。

市議員舒翠玲接到家長反映，向體育局交涉，得到的答案是以學校為單位報名主因是為了防疫，讓議員和家長、教練難接受。不過因為體育局也表示會和和市體育會游泳委員會研究，看看能不能找出兩全其美的方法。

體育局表示，防疫是採用中央流行防疫中心針對運動賽事訂定的防疫措施，以「實連制」規範，目前包括職棒和其他重要比賽都如此。以學校身分報名，一旦出現疫情狀況，可以很快追蹤選手、教練等相關人員，如果以社團就是校外的游泳隊報名，體育局認為防疫工作不容易掌握。

舒翠玲指出，市長盃雖然不是選拔賽但是大家都很期待，不過接力賽規則讓大家傻眼，除了有人數湊不足的問題，還事關學校積分與爭團體錦標，所以接力賽成績很重要。

家長以去年11月桃園區的游泳選拔賽為例，說明桃園區20所國小153人參加選拔賽，有校隊的青溪國小55人、建國國小28人，其他18校合計70人，等於有9成的學校每校報名不到4人，要怎麼組對接力？單一性別更沒辦法湊4人，根本無法報名接力賽。

這些學生如果參加市長盃，只能比個人單項，沒有參加接力的機會，因為不是「強大的校隊」就算想參加接力也沒有機會。反之，校隊的選手可以比賽2個單項3個接力，沒校隊的選手比完個人單項就可以收工了。

幾位游泳教練覺得這次市長盃問題多，除了接力，報名排除校外隊（也稱社團，專業教練訓練不同學校的學生），等於增加老師困擾，因為市長盃訂10月24至26日（周六日一）比賽，以學校為單位報名，就算只有1位學生報名，老師也要犧牲假日要帶學生比賽，有的學校老師問學生「你真的要報名嗎」顯得困擾。

校外隊的教練認為，擔心不以學校為單位報名會做不好防疫的理由太牽強，他們今年帶選手到北中南征戰，像總統盃比賽規模比市長盃大很多，防疫都沒問題，在新北、台北的比賽都可以讓校外泳隊報名，橫渡日月潭超大型比賽也一樣，防疫機制都沒問題。

教練們也指出，參加市長盃比賽開銷學校要自理，既然辦3天的比賽又不是選拔賽，為什麼不細分組別例如國小分高中低年級組甚至學齡前幼兒組增加比賽吸引力，已經有校外隊教練跟學生和學校說不幫忙帶隊，同樣比賽日期，有的學生寧可報名外縣市要收費的比賽吧。

陳情的家長希望主辦單位能修改規程，將「限定學校為單位」變通為「設籍桃園的學生可自由組隊」。