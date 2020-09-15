桃林鐵路路廊活化屢傳跌傷 市府加強木棧道防滑

桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，每天使用人潮眾多，不過卻屢傳跌傷意外，市議員李光達今質詢說，「美麗活化背後卻暗藏危險」，他認為，軌道接縫處設計不當，且部分木棧道有高低落差，夜間照明不足，不小心就會造成摔落跌傷，自己就接獲至少5起受傷案例，要求市府改善。

桃林鐵路原為載運煤礦用途，一度轉型為客運通勤列車載客，但在西元2012年停駛，桃園升格後推動桃林鐵路路廊活化計畫，還爭取到內政部「城鎮之心工程計畫」1.15億元補助，將閒置雜亂的鐵道空間，改造以休憩功能為主的景觀路廊，全段路廊在日前活化完成，近民光東路還有1處蓄光石步道，入夜後亮起點點螢光，成了打卡亮點。

桃林鐵路路廊活化大變身，成為桃園最新的休憩場所，無論白天黑夜都有不少市民造訪，不過，市議員李光達接獲不少民眾陳情，表示有民眾帶小朋友騎車運動摔傷，反映路廊並無分流設計，水泥舖面的路窄人多，騎自行車想將車子切回木棧道時，就在接軌道處打滑受傷，還好車速不快，只有膝蓋受傷，若車速過快，後果不堪設想。

李光達也在質詢時秀出多張路廊現況照片，提到許多木棧道設計有高低差，由於路廊鄰近住宅區，夜間照明不能太亮，也因此現場昏暗，運動民眾只要一不小心，就可能從木棧道的小駁坎處跌落，相當危險，若再不改善，還會持續有人跌倒受傷。

市府捷運工程局長陳文德說，為保存桃林鐵路記憶，因此活化時保留軌道等鐵道元素，由於鐵軌材質表面光滑，在遇水或下雨情況下，易因車速較快或操控性因素造成打滑，已請施工廠商全面檢視並進行防滑表面處理，另在主要出入口豎立警告標誌牌面，提醒使用者注意木棧道有潮濕路滑情形，並應減速慢行注意車行速度。

市府捷運工程局指出，桃林鐵路活化工程受限於路廊為帶狀空間寬度，因此主要規畫在2條平行鐵軌間鋪設木棧道，以提供人行步道、自行車道的功能，經觀察使用高峰人流量，行人散步休閒需求高於自行車騎乘，將加強宣導「行人優先」的路權觀念，希望人車相互禮讓尊重，避免騎自行車過快，影響其他人車安全。