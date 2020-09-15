快訊

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形 直奔這裡

北市文山區2高職生起口角 藍波刀捅背當場濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃林鐵路路廊活化屢傳跌傷 市府加強木棧道防滑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外，市議員李光達認為設計不當，容易造成使用者受傷。圖／市議員李光達提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外，市議員李光達認為設計不當，容易造成使用者受傷。圖／市議員李光達提供

桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，每天使用人潮眾多，不過卻屢傳跌傷意外，市議員李光達今質詢說，「美麗活化背後卻暗藏危險」，他認為，軌道接縫處設計不當，且部分木棧道有高低落差，夜間照明不足，不小心就會造成摔落跌傷，自己就接獲至少5起受傷案例，要求市府改善。

桃林鐵路原為載運煤礦用途，一度轉型為客運通勤列車載客，但在西元2012年停駛，桃園升格後推動桃林鐵路路廊活化計畫，還爭取到內政部「城鎮之心工程計畫」1.15億元補助，將閒置雜亂的鐵道空間，改造以休憩功能為主的景觀路廊，全段路廊在日前活化完成，近民光東路還有1處蓄光石步道，入夜後亮起點點螢光，成了打卡亮點。

桃林鐵路路廊活化大變身，成為桃園最新的休憩場所，無論白天黑夜都有不少市民造訪，不過，市議員李光達接獲不少民眾陳情，表示有民眾帶小朋友騎車運動摔傷，反映路廊並無分流設計，水泥舖面的路窄人多，騎自行車想將車子切回木棧道時，就在接軌道處打滑受傷，還好車速不快，只有膝蓋受傷，若車速過快，後果不堪設想。

李光達也在質詢時秀出多張路廊現況照片，提到許多木棧道設計有高低差，由於路廊鄰近住宅區，夜間照明不能太亮，也因此現場昏暗，運動民眾只要一不小心，就可能從木棧道的小駁坎處跌落，相當危險，若再不改善，還會持續有人跌倒受傷。

市府捷運工程局長陳文德說，為保存桃林鐵路記憶，因此活化時保留軌道等鐵道元素，由於鐵軌材質表面光滑，在遇水或下雨情況下，易因車速較快或操控性因素造成打滑，已請施工廠商全面檢視並進行防滑表面處理，另在主要出入口豎立警告標誌牌面，提醒使用者注意木棧道有潮濕路滑情形，並應減速慢行注意車行速度。

市府捷運工程局指出，桃林鐵路活化工程受限於路廊為帶狀空間寬度，因此主要規畫在2條平行鐵軌間鋪設木棧道，以提供人行步道、自行車道的功能，經觀察使用高峰人流量，行人散步休閒需求高於自行車騎乘，將加強宣導「行人優先」的路權觀念，希望人車相互禮讓尊重，避免騎自行車過快，影響其他人車安全。

桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外，市議員李光達認為設計不當，容易造成使用者受傷。圖／市議員李光達提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外，市議員李光達認為設計不當，容易造成使用者受傷。圖／市議員李光達提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，市府加強標示，提醒民眾活動應注意行人。圖／桃園市捷運工程局提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，市府加強標示，提醒民眾活動應注意行人。圖／桃園市捷運工程局提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外。圖／市議員李光達提供
桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，但不時發生跌傷意外。圖／市議員李光達提供

延伸閱讀

自行車校隊公路訓練 閃車撞成一團5人傷

東部窮人版高速公路 真能解決雪隧塞車之苦嗎？

宜蘭第2條高快速道路露曙光 行政院指示交通部評估

桃園季青蓄光石星光步道 陸地版藍眼淚

相關新聞

搶修自來水幹管 桃園5區29萬多戶停水23小時含竹縣湖口

桃園市配合平鎮給水廠原水鋼管銹蝕緊急搶修，今天上午11點至明天（16日）上午10點停水，停水用戶涵蓋數共計29萬3061...

桃林鐵路路廊活化屢傳跌傷 市府加強木棧道防滑

桃林鐵路路廊日前全段活化完成，原本的軌道空間搖身一變成鐵馬與行人休憩步道，每天使用人潮眾多，不過卻屢傳跌傷意外，市議員李...

桃園地景藝術節18日登場 巨大竹編裝置藝術搶先亮相

2020桃園地景藝術節將於將於9月18日起日10月4日，為期17天，在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦，以「構築城市」為主題，邀...

藥癮患者可不用到醫院就診 桃園療養院推出視訊診療

衛生福利部桃園療養院在3年前獲得衛福部補助，成立「台灣北部藥癮醫療示範中心」，由於現在仍處於防疫期間，桃療成癮治療科也推...

提升消防救護能量 新竹縣消防局受贈高規格救護車

提升消防救護能量！新竹縣鈞承工程有限公司捐贈1輛高規格、總價約360萬元的頂級救護車，給縣府消防局豐田消防分隊，今天上午...

竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額

新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，過去僅70歲以上的長輩可報名，今年則下修年滿65歲即可，合作的醫院分別...

苗栗市風箏美食節辦桌 貴香農業社道地風味脫穎而出

苗栗市年度盛事風箏美食節10月24日、25日登場，重頭戲4炆4炒辦桌權今天爭奪戰，評審一致肯定貴香農業社以道地風味脫穎而...

新竹大車站計畫又獲5.5億元補助 預計後年動工

前瞻2.0預算編列計畫大幅刪減軌道建設補助經費，不過新竹市大車站計畫不受影響，市府今天指出，又獲行政院補助5.5億元作為...

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

台水平鎮給水廠搶修原水鋼管，今天上午11時起緊急停水到明天上午10時，桃園中壢區、新屋區、觀音區與大園區全區停水，楊梅區...

捷運迴龍站停車場今啟用 提供254汽車、990機車位

捷運迴龍站轉乘停車場2014年配合新莊機廠興建，即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解轉乘民...

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

桃園市政府去年陸續完成18處科技執法場域，加強交通執法取締，違規案件也大幅下降，市府交通局持續增設，今天宣布已在桃園中正...

桃園不設機車訓練場 機車駕訓補助加碼500名

有桃園市民反映每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，反觀其他縣市如新北等都有設置機...

熱門新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

跌到2至7元！屏東農民百感「蕉」集 夏蕉瀕臨崩盤

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

台南11區長調動 黃偉哲：區政、市政更密切結合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。