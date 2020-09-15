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桃園地景藝術節18日登場 巨大竹編裝置藝術搶先亮相

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
藝術家王文志以「水文化」為靈感完成的作品「豫章之家」。圖／桃園市府提供
藝術家王文志以「水文化」為靈感完成的作品「豫章之家」。圖／桃園市府提供

2020桃園地景藝術節將於將於9月18日起日10月4日，為期17天，在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦，以「構築城市」為主題，邀請51位國內外藝術家，其中包含日本、印尼、緬甸國際藝術家，以「竹」為材料，思考竹材進入生活空間及竹產業發展的可能性，共創作28組裝置藝術，包括「豫章之家」、「竹下秋千」、「水源」、「高雙陂塘漣漪迷宮」等裝置藝術，已完工亮相，預將成為民眾打卡拍照的熱門景點。

兩大展區中，中壢大崙展區以豫章湖、崇德宮及鄰近社區展出9件藝術作品；平鎮區雙連坡展區以碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道、中央大學一帶為展出19件藝術作品。

文化局表示，今年以「構築城市」為主題，從城市未來、自然地景與循環經濟出發，探討都會與鄉村、土地及建築的關係，從高度都市化的核心區域跨越城鄉線，從一路之隔的距離討論桃園城鄉風貌的發展與變化，基於這二區域的發展歷程，看見生態、建築與人文的關係。

今年引起關注的裝置藝術包括，藝術家王文志以「水文化」為靈感完成的作品「豫章之家」。白晝陽光、夜間月光撒入房屋造型的竹編空間，猶如聖光降臨的寂靜景象。民眾輕鬆平躺在竹地板上，仰望蔚藍清淨的天空，竹縫隙影的鏤空幻境，彷彿天使或神仙隨時會出現。

藝術家游文富的作品「竹下秋千」，如一朵竹編雲，貫徹他一貫的流動風格，營造竹林情境、雲層天空及飛翔等自然意象，帶領觀者進入另一個清新幻境。

藝術家劉哲安以生而為人的本能「掬水」為意象，完成的作品「水源」，一雙手從陂塘裡伸展掬水而出，如大地之母賜予，象徵人將水帶往陸地孕育眾生，使生命生生不息，你我都是水與土地的一分子。

作品「高雙陂塘漣漪迷宮」，為藝術家李蕢至以水為意象、結合迷宮概念完成，稻田裡的自然雕塑，是創作者的童年回憶，田裡泛起的巨大漣漪，就像是農夫細心照料下，金黃飽滿成長的收成。

作品「竹下秋千」，如一朵竹編雲，帶領觀者進入另一個清新幻境。圖／桃園市府提供
作品「竹下秋千」，如一朵竹編雲，帶領觀者進入另一個清新幻境。圖／桃園市府提供
藝術家劉哲安以生而為人的本能「掬水」為意象，完成的作品「水源」。圖／桃園市府提供
藝術家劉哲安以生而為人的本能「掬水」為意象，完成的作品「水源」。圖／桃園市府提供
作品「高雙陂塘漣漪迷宮」如田裡泛起的巨大漣漪。圖／桃園市府提供
作品「高雙陂塘漣漪迷宮」如田裡泛起的巨大漣漪。圖／桃園市府提供

藝術家 裝置藝術 建築

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