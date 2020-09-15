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搶修自來水幹管 桃園5區29萬多戶停水23小時含竹縣湖口
桃園市配合平鎮給水廠原水鋼管銹蝕緊急搶修，今天上午11點至明天（16日）上午10點停水，停水用戶涵蓋數共計29萬3061戶受到影響。
台灣自來水公司第二區管理處表示，平鎮給水廠配合緊急辦理龍潭區中正路8號附近1750公釐原水鋼管銹蝕搶修，停水時間共計23小時，影響範圍包括平鎮區新勢里、新榮里、新英里、新富里、新貴里、北安里、金陵里、北華里、北興里、北勢里、北貴里、北富里、華安里、龍興里、貿易里、東社里、東安里、中正里、建安里、東勢里、龍恩里、新安里、忠貞里、南勢里、山峰里、平南里、平鎮里、鎮興里、福林里、金星里、平安里、湧光里、湧安里、雙連里、義興里、高雙里、廣仁里、廣興里、義民里、廣達里、宋屋里、復興里、平興里、復旦里。
其他地區還有中壢區全區、新屋區全區，觀音區全區、大園區全區。
楊梅區停水里別為楊梅里、楊江里、紅梅里、永寧里、大平里、東流里、水美里、上田里、梅新里、大同里、埔心里、金龍里、瑞塘里、四維里、梅溪里、高榮里、仁美里、光華里、富岡里、豐野里、員本里、瑞原里、三湖里、上湖里、中山里、楊明里、金溪里、裕成里、秀才里、新榮里、雙榮里、瑞坪里、永平里、瑞溪里、富豐里、裕新里、三民里、頭湖里。
新竹縣停水區域為湖口鄉長安村、長嶺村、湖口村、中勢村、東興村。
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