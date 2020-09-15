聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家。記者陳斯穎／攝影
新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家。記者陳斯穎／攝影

新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，過去僅70歲以上的長輩可報名，今年則下修年滿65歲即可，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家，此次免費健康檢查限額1萬1000人，縣長楊文科呼籲符合資格的長輩儘早報名，守護自己的健康。

楊文科表示，新竹縣65歲老年人口約7萬2千人，占全縣總人口數比例達12.77%，屬高齡社會，為讓長者住得舒適安心，縣府致力提昇新竹縣整體的醫療水平，並垂直、水平整合縣內醫療資源，推動高齡友善城市計畫等，每年也將公益彩券盈餘分配基金，投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。

縣府社會處表示，今年健檢時間為10月1日至11月30日，檢驗項目包括子宮頸抹片檢查、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、胸部X光、糞便潛血檢查及量腰圍6大項，即日起受理報名，凡設籍新竹縣年滿65歲以上長者，可以電話報名方式，與縣政府簽約的醫療院所辦理登記健檢。

今年與縣府合作的老人健檢合約醫院共有8家，包括位於竹北市的東元醫院、新仁醫院、大安醫院；竹東鎮的榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、竹信醫院、林醫院以及湖口鄉的天主教仁慈醫院，此次免費健康檢查將依各醫院分配人數，限額1萬1千人，名額有限，請長輩盡快報名。詳情可撥打03-5518101轉3137老人福利科秦小姐洽詢。

新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家。圖／新竹縣政府提供

新竹 健康檢查 健檢

延伸閱讀

宣誓就職新竹縣議員 徐瑜新：為關西打拚

竹縣爭取客委會補助 改善台三線指標、增設區間測速

新竹縣全縣運動會開幕 超過千名選手將在賽場爭奪獎牌

客委會主委視察峨眉湖 期望打造成客庄旅遊賣點

相關新聞

搶修自來水幹管 桃園5區29萬多戶停水23小時含竹縣湖口

桃園市配合平鎮給水廠原水鋼管銹蝕緊急搶修，今天上午11點至明天（16日）上午10點停水，停水用戶涵蓋數共計29萬3061...

桃園地景藝術節18日登場 巨大竹編裝置藝術搶先亮相

2020桃園地景藝術節將於將於9月18日起日10月4日，為期17天，在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦，以「構築城市」為主題，邀...

藥癮患者可不用到醫院就診 桃園療養院推出視訊診療

衛生福利部桃園療養院在3年前獲得衛福部補助，成立「台灣北部藥癮醫療示範中心」，由於現在仍處於防疫期間，桃療成癮治療科也推...

竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額

新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，過去僅70歲以上的長輩可報名，今年則下修年滿65歲即可，合作的醫院分別...

苗栗市風箏美食節辦桌 貴香農業社道地風味脫穎而出

苗栗市年度盛事風箏美食節10月24日、25日登場，重頭戲4炆4炒辦桌權今天爭奪戰，評審一致肯定貴香農業社以道地風味脫穎而...

新竹大車站計畫又獲5.5億元補助 預計後年動工

前瞻2.0預算編列計畫大幅刪減軌道建設補助經費，不過新竹市大車站計畫不受影響，市府今天指出，又獲行政院補助5.5億元作為...

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

台水平鎮給水廠搶修原水鋼管，今天上午11時起緊急停水到明天上午10時，桃園中壢區、新屋區、觀音區與大園區全區停水，楊梅區...

捷運迴龍站停車場今啟用 提供254汽車、990機車位

捷運迴龍站轉乘停車場2014年配合新莊機廠興建，即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解轉乘民...

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

桃園市政府去年陸續完成18處科技執法場域，加強交通執法取締，違規案件也大幅下降，市府交通局持續增設，今天宣布已在桃園中正...

桃園不設機車訓練場 機車駕訓補助加碼500名

有桃園市民反映每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，反觀其他縣市如新北等都有設置機...

龜山文青里塞爆 民怨回家好難

桃園市移入人口暴增，增設龜山文青里後，社區聯外道路嚴重壅塞，上下班時段甚至回堵到各社區停車場出口，南崁和南桃園交流道尖峰...

青埔沒市場 將嘗試設農創市集

桃園市青埔地區近年來發展快速，人口增加，卻沒有市場，民眾買菜和生活用品不便，市議員劉曾玉春建議設置農創市集行銷農特產品。...

熱門新聞

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

跌到2至7元！屏東農民百感「蕉」集 夏蕉瀕臨崩盤

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。