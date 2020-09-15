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竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額
新竹縣2020年老人免費健康檢查即將於10月開跑，過去僅70歲以上的長輩可報名，今年則下修年滿65歲即可，合作的醫院分別在竹北市、湖口鄉及竹東鎮共8家，此次免費健康檢查限額1萬1000人，縣長楊文科呼籲符合資格的長輩儘早報名，守護自己的健康。
楊文科表示，新竹縣65歲老年人口約7萬2千人，占全縣總人口數比例達12.77%，屬高齡社會，為讓長者住得舒適安心，縣府致力提昇新竹縣整體的醫療水平，並垂直、水平整合縣內醫療資源，推動高齡友善城市計畫等，每年也將公益彩券盈餘分配基金，投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。
縣府社會處表示，今年健檢時間為10月1日至11月30日，檢驗項目包括子宮頸抹片檢查、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、胸部X光、糞便潛血檢查及量腰圍6大項，即日起受理報名，凡設籍新竹縣年滿65歲以上長者，可以電話報名方式，與縣政府簽約的醫療院所辦理登記健檢。
今年與縣府合作的老人健檢合約醫院共有8家，包括位於竹北市的東元醫院、新仁醫院、大安醫院；竹東鎮的榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、竹信醫院、林醫院以及湖口鄉的天主教仁慈醫院，此次免費健康檢查將依各醫院分配人數，限額1萬1千人，名額有限，請長輩盡快報名。詳情可撥打03-5518101轉3137老人福利科秦小姐洽詢。
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