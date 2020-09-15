苗栗市風箏美食節辦桌 貴香農業社道地風味脫穎而出

苗栗市年度盛事風箏美食節10月24日、25日登場，重頭戲4炆4炒辦桌權今天爭奪戰，評審一致肯定貴香農業社以道地風味脫穎而出，市長邱鎮軍承諾美食競賽還會持續下去，期許客家傳統美食文化發揚光大，也能在地傳承發光發熱。

邱鎮軍表示，貴香農業社將於10月24日下午5點在貓裏喵親子公園，4炆4炒辦桌，10月6日起受理訂桌，每桌10人份、2500元，限量100桌，訂桌專線037-331910轉200，每桌將發放苗栗風箏文化暨客家美食節活動摸彩券10張，及2支紀念小風箏。

市公所指出，4炆4炒是客家菜經典工夫，靠山而居客家族群生活勤儉，早期農村社會除了年節喜慶殺豬、雞、鴨祭祖拜神，平日捨不得吃肉，為了不浪費食材，充分利用全豬、全雞，運用炆和炒發揮食物特色，從勤儉簡約中創造一桌豐富的宴客菜。

苗栗風箏文化暨客家美食節10月24日、25日，在後龍溪河濱公園舉行，今天在貓裏客家學苑舉辦客家傳統美食─4炆4炒競賽，3組團隊參賽，評審以口感味道及新鮮度等評分標準試吃，評選出貴香農業社，市公所主任秘書邱宏宬說明評審一致肯定炆焢肉軟硬適中，薑絲炒大腸等風味道地。