宣誓就職新竹縣議員 徐瑜新：為關西打拚

新竹縣第4選舉區議員缺額補選完成，縣長楊文科今天頒發當選證書給議員當選人徐瑜新，徐瑜新也在縣議會宣誓就職，他表示，將為地方爭取更多建設，發展新竹縣。

新竹縣議員吳發仁日前病逝，依地方制度法規定，縣議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上，均應補選。

新竹縣議會第19屆議員第4選舉區（關西鎮）缺額補選，已在本月5日舉行，由中國國民黨徐瑜新當選，今天徐瑜新在縣議會宣誓就職。

徐瑜新表示，很榮幸能當選這次補選議員，而今天接下這份證書，也是責任的開始，將秉持服務的精神，為民爭取更好的生活。

徐瑜新說，他曾擔任新竹縣議長、副議長的助理，也曾為縣府秘書，從過去服務經驗有感受到關西鎮急需建設，而在交通、教育也需注入更多資源改善，未來他擔任縣議員後，將共同為關西打拚，讓地方發展更好。