新竹大車站計畫又獲5.5億元補助 預計後年動工

前瞻2.0預算編列計畫大幅刪減軌道建設補助經費，不過新竹市大車站計畫不受影響，市府今天指出，又獲行政院補助5.5億元作為明、後年執行大車站細部設計與部分工程經費，市長林智堅說，感謝中央支持，大車站計畫依照規畫期程、穩健推動，預計明年完成綜合規畫，後年動工。

林智堅說，大車站計畫今年通過可行性評估，交通部核定4600萬元的綜合規畫費，市府在最短時間內啟動綜合規畫作業，近期行政院再編列5.5億元，大車站計畫正如火如荼按照規畫期程推動，感謝交通部與行政院支持。

市府都發處指出，5.5億元經費將作為明、後執行大車站細部設計與部分工程經費，後續年度工程經費將配合前瞻或中央公務預算等年度計畫編列。

市府指出，新竹車站是西部幹線重要車站，鐵路將城市一切為二，造成前後站發展失衡，大車站平台可以縫合都市紋理，將以1座百年古蹟，打造2座南北公園，整合輕軌、火車、轉運站3個車站，將跨站平台四周連結，整合周邊5處開發區，秉持人本友善與低成本、高效益方式串聯新竹前後站的重要樞紐。