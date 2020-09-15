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中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶
台水平鎮給水廠搶修原水鋼管，今天上午11時起緊急停水到明天上午10時，桃園中壢區、新屋區、觀音區與大園區全區停水，楊梅區、平鎮區與新竹縣湖口鄉部分停水，影響29萬3061戶。
桃園市政府經濟發展局表示，接獲經濟部緊急通知，台灣自來水股份有限公司第二區管理處平鎮給水廠緊急辦理桃園龍潭區中正路1750mm原水鋼管銹蝕搶修。
根據經濟部函文，停水時間從今天上午11時到16日上午10時，停水區域包括中壢全區、新屋全區、觀音全區、大園全區，湖口長安村、長嶺村、湖口村、中勢村與東興村。
楊梅區停水區域有楊梅里、楊江里、紅梅里、梅新里、大同里、中山里、楊明里、三民里、梅溪里、瑞溪里、瑞塘里、金龍里、四維里、光華里、永平里、埔心里、仁美里、青山里、大平里、水美里、高山里、高上里、高榮里、新榮里、瑞坪里、裕成里、裕新里、金溪里、永寧里、秀才里、東流里、頭湖里、三湖里、瑞原里、上田里、上湖里、富豐里、富岡里、豐野里與員本里。
平鎮區停水區域有北勢里、忠貞里、北富里、中正里、貿易里、華安里、東勢里、龍興里、東社里、平興里、北華里、北安里、廣仁里、北興里、新榮里、金陵里、宋屋里、新勢里、義興里、龍恩里、北貴里、平南里、南勢里、金星里、平安里、雙連里、高雙里、廣興里、新富里、復旦里、廣達里、復興里、義民里、建安里、鎮興里、東安里、新安里、平鎮里、福林里、湧光里、湧安里、山峰里、新貴里與新英里。
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