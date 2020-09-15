捷運迴龍站停車場今啟用 提供254汽車、990機車位

捷運迴龍站轉乘停車場2014年配合新莊機廠興建，即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解轉乘民眾停車需求，北市捷運局表示，原本規畫停車場與新莊機廠同時啟用，但因機廠還在檢測當中，因此先啟用停車場因應民眾需求，待機廠檢測後將交給台北捷運公司並委外招標經營。

迴龍捷運站位於新北市與桃園市交界，銜接兩地交通運輸人潮，捷運站周邊原本開放的停車格供不應求，不僅造成停車亂象，也讓騎車轉乘民眾飽受停車問題之苦。

新莊機廠停車場鄰近迴龍捷運3號出口，包含捷運站、機廠、停車場等總經費逾2200萬元，其興建工程包括入口坡道、露天立體停車場及銜接迴龍站天橋。

北市捷運公司指出，捷運迴龍站轉運停車場即日起開放使用，配合智慧停車系統，汽車客透過自動辨識（包含eTag車牌辨識），自動進出、扣款等智慧進出服務，而機車也全面實施車牌辨識進出服務。

停車費用部分，場內繳費提供現金、悠遊卡及多元電子支付繳費方式，汽車每小時30元、夜間優惠每小時10元，機車計次收費每次20元，隔日另計。

季票採線上登記、月票直接購買方式辦理，汽車月票為3000元、機車月票300元，營運初期提供優惠，汽車每月2000元、機車季繳每月250元。

北市捷運公司提醒，持悠遊卡汽車臨停並搭乘捷運，每小時轉乘優惠5元，上限為前次搭乘捷運扣款金額，繼車計次臨停則可享轉乘捷運優惠3元折扣，去回程需使用同張悠遊卡，並於刷出捷運站1小時內取車。