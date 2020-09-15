快訊

承認有想當總統！鄭文燦：人生不要預設劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運迴龍站停車場今啟用 提供254汽車、990機車位

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運迴龍站轉乘停車場即日起正式啟用，提供254格汽車停車位、990格機車停車位。圖／台北捷運公司提供
捷運迴龍站轉乘停車場即日起正式啟用，提供254格汽車停車位、990格機車停車位。圖／台北捷運公司提供

捷運迴龍站轉乘停車場2014年配合新莊機廠興建，即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解轉乘民眾停車需求，北市捷運局表示，原本規畫停車場與新莊機廠同時啟用，但因機廠還在檢測當中，因此先啟用停車場因應民眾需求，待機廠檢測後將交給台北捷運公司並委外招標經營。

迴龍捷運站位於新北市與桃園市交界，銜接兩地交通運輸人潮，捷運站周邊原本開放的停車格供不應求，不僅造成停車亂象，也讓騎車轉乘民眾飽受停車問題之苦。

新莊機廠停車場鄰近迴龍捷運3號出口，包含捷運站、機廠、停車場等總經費逾2200萬元，其興建工程包括入口坡道、露天立體停車場及銜接迴龍站天橋。

北市捷運公司指出，捷運迴龍站轉運停車場即日起開放使用，配合智慧停車系統，汽車客透過自動辨識（包含eTag車牌辨識），自動進出、扣款等智慧進出服務，而機車也全面實施車牌辨識進出服務。

停車費用部分，場內繳費提供現金、悠遊卡及多元電子支付繳費方式，汽車每小時30元、夜間優惠每小時10元，機車計次收費每次20元，隔日另計。

季票採線上登記、月票直接購買方式辦理，汽車月票為3000元、機車月票300元，營運初期提供優惠，汽車每月2000元、機車季繳每月250元。

北市捷運公司提醒，持悠遊卡汽車臨停並搭乘捷運，每小時轉乘優惠5元，上限為前次搭乘捷運扣款金額，繼車計次臨停則可享轉乘捷運優惠3元折扣，去回程需使用同張悠遊卡，並於刷出捷運站1小時內取車。

捷運局表示，迴龍站轉乘停車場位於新莊機廠上方，原與停車場一銅啟用，但機廠還在進行相關建設及檢測，待檢測無疑後，再經交通部初勘及複勘後才能轉交北市捷運公司，並委外廠商經營，相關時程規畫中。

捷運迴龍站轉乘停車場即日起正式啟用，提供254格汽車停車位、990格機車停車位。圖／台北捷運公司提供
捷運迴龍站轉乘停車場即日起正式啟用，提供254格汽車停車位、990格機車停車位。圖／台北捷運公司提供

捷運 停車場

延伸閱讀

停車月票銷售低　北市90萬機車族才賣1200張！

高捷7車站代售餐影票券 提供更便利多元服務

影／桃園騎士高速撞左轉車 人彈飛摔進捷運工程土坑

中捷綠線將履勘 通車近了

相關新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

台水平鎮給水廠搶修原水鋼管，今天上午11時起緊急停水到明天上午10時，桃園中壢區、新屋區、觀音區與大園區全區停水，楊梅區...

捷運迴龍站停車場今啟用 提供254汽車、990機車位

捷運迴龍站轉乘停車場2014年配合新莊機廠興建，即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解轉乘民...

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

桃園市政府去年陸續完成18處科技執法場域，加強交通執法取締，違規案件也大幅下降，市府交通局持續增設，今天宣布已在桃園中正...

桃園不設機車訓練場 機車駕訓補助加碼500名

有桃園市民反映每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，反觀其他縣市如新北等都有設置機...

龜山文青里塞爆 民怨回家好難

桃園市移入人口暴增，增設龜山文青里後，社區聯外道路嚴重壅塞，上下班時段甚至回堵到各社區停車場出口，南崁和南桃園交流道尖峰...

青埔沒市場 將嘗試設農創市集

桃園市青埔地區近年來發展快速，人口增加，卻沒有市場，民眾買菜和生活用品不便，市議員劉曾玉春建議設置農創市集行銷農特產品。...

榮興劇團每年推新戲 堅持被看見

苗栗榮興客家採茶劇團是傳藝金曲獎常勝軍，今年又入圍6項，藝術總監鄭榮興分享民國6、70年代，文建會質疑「台灣哪有客家劇團...

減少汙染危害 竹縣改善新豐掩埋場

新竹縣每天產生約250噸的家戶垃圾，仍委由鄰近縣市代燒，無法進場的垃圾則暫置竹北、新豐掩埋場，縣府近期辦理改善工程，確保...

風雲社團／苗栗視障者協進會 助生活重建

苗栗縣視覺障礙者福利協進會，1年約需要1000萬元維持費，協會申請政府補助及心視界樂團唱出生命故事，不僅贏得掌聲，也維持...

男子開車心臟突然不舒服呼吸困難 直衝派出所求助送醫

家住新竹林姓男子昨天傍晚獨自開車行經桃園市龍潭區中豐路段，因身體突然不舒服呼吸困難，情急下看見路旁有警車轉入派出所，沒多...

第1座黑毛豬沼氣發電啟用 每天發電1200度供80家庭用電

桃園市環保局今天下午在觀音區弘智畜牧場舉辦沼氣發電啟用典禮，由環保局長呂理德、環保署處長吳盛忠、立委黃世杰等人主持啟用，...

想練機車沒訓練場？ 桃市機車駕訓班額滿將再加碼500名

有桃園市民反應每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，反觀其他縣市如新北等都有設置機...

熱門新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。