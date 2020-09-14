男子開車心臟突然不舒服呼吸困難 直衝派出所求助送醫

家住新竹林姓男子昨天傍晚獨自開車行經桃園市龍潭區中豐路段，因身體突然不舒服呼吸困難，情急下看見路旁有警車轉入派出所，沒多想立即停車、下車衝進派出所求救。員警見他臉色蒼白雙手壓著胸口走進值班台，上前扶他坐下休息要他別緊張，聯絡消防救護車送醫，也通知林的家人到醫院照顧他，出院後今天已無大礙。

林男衝進龍潭警分局高原派出所時，警員陳鵬翔及所長盧冠仁上前關心，林男子手顫抖壓著胸口激動喊著「我的心臟疼痛、呼吸很困難，快點救我」，員警擔心他身體狀況不佳有危險危險，除了安撫男子情緒，另立即通報消防救護人員到場協助救治，隨後送往國軍桃園總醫院就醫，及時挽回男子寶貴生命。