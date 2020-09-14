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第1座黑毛豬沼氣發電啟用 每天發電1200度供80家庭用電

聯合報 / 記者曾增勳／即時報導
桃園市弘智畜牧場為桃園黑毛豬（見圖）飼養大戶，第一座養豬場沼氣發電啟用，每天發電1200度、可供80個家庭用電。記者曾增勳／攝影
桃園市弘智畜牧場為桃園黑毛豬（見圖）飼養大戶，第一座養豬場沼氣發電啟用，每天發電1200度、可供80個家庭用電。記者曾增勳／攝影

桃園市環保局今天下午在觀音區弘智畜牧場舉辦沼氣發電啟用典禮，由環保局長呂理德、環保署處長吳盛忠、立委黃世杰等人主持啟用，呂理德說，過去養豬場糞尿排入河川汙染，如今透過沼氣發電產生乾淨水栽種有機稻米，沼氣發電每天發電1200度、可供80個家庭用電及每年減碳3700公噸，達到綠色循環經濟目標。

桃園市養豬產業目前飼養14萬頭豬、年產值23億元，也是北台灣生產、供應黑毛豬重鎮，弘智、合信畜牧場共同飼養5346頭豬，其中黑毛豬3000多頭，弘智牧場完成全國首座直立式保溫桶槽的厭氧槽沼氣發電系統，也是桃園35家畜牧場的第1家啟用沼氣發電畜牧場。

弘智畜牧場獲中央、地方補助900萬元、自行籌資2千萬元，共投資2900萬元完成這套沼氣發電系統，處理弘智與一旁合信畜牧場共5346頭黑毛豬糞尿廢水及沼氣發電，弘智負責人蔡勝進說，他從事畜牧業養豬，感謝政府協助設備，將糞尿廢水、廢棄物回收處理、沼氣發電，改善環保。

呂理德表示，養豬會產生高濃度豬糞尿廢水，利用蒐集的沼氣轉化熱能發電，廢水處理後乾淨水可栽種有機稻米，剩下沼氣發電產生綠電，台電回收綠電每度5.1元，甚至比煤、天然氣更高，以該場每天發電量1200度，可供應80個家庭用電使用，每年減少3700公噸二氧化碳排放量，既可解決養豬場汙染，還可生產綠電、達到減碳的循環經濟目標。

桃園市弘智畜牧場桃園第一座養豬場沼氣發電啟用，環保局長呂理德、市議員郭麗華、郭蔡美英（左起）展示豬糞尿廢水發電及生產有機米。記者曾增勳／攝影
桃園市弘智畜牧場桃園第一座養豬場沼氣發電啟用，環保局長呂理德、市議員郭麗華、郭蔡美英（左起）展示豬糞尿廢水發電及生產有機米。記者曾增勳／攝影
桃園市弘智畜牧場桃園第一座養豬場沼氣發電啟用，每天發電1200度、可供80個家庭用電及每年減碳3700公噸。記者曾增勳／攝影
桃園市弘智畜牧場桃園第一座養豬場沼氣發電啟用，每天發電1200度、可供80個家庭用電及每年減碳3700公噸。記者曾增勳／攝影

牧場 減碳

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