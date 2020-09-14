聽新聞
test
0:00 / 0:00
第1座黑毛豬沼氣發電啟用 每天發電1200度供80家庭用電
桃園市環保局今天下午在觀音區弘智畜牧場舉辦沼氣發電啟用典禮，由環保局長呂理德、環保署處長吳盛忠、立委黃世杰等人主持啟用，呂理德說，過去養豬場糞尿排入河川汙染，如今透過沼氣發電產生乾淨水栽種有機稻米，沼氣發電每天發電1200度、可供80個家庭用電及每年減碳3700公噸，達到綠色循環經濟目標。
桃園市養豬產業目前飼養14萬頭豬、年產值23億元，也是北台灣生產、供應黑毛豬重鎮，弘智、合信畜牧場共同飼養5346頭豬，其中黑毛豬3000多頭，弘智牧場完成全國首座直立式保溫桶槽的厭氧槽沼氣發電系統，也是桃園35家畜牧場的第1家啟用沼氣發電畜牧場。
弘智畜牧場獲中央、地方補助900萬元、自行籌資2千萬元，共投資2900萬元完成這套沼氣發電系統，處理弘智與一旁合信畜牧場共5346頭黑毛豬糞尿廢水及沼氣發電，弘智負責人蔡勝進說，他從事畜牧業養豬，感謝政府協助設備，將糞尿廢水、廢棄物回收處理、沼氣發電，改善環保。
呂理德表示，養豬會產生高濃度豬糞尿廢水，利用蒐集的沼氣轉化熱能發電，廢水處理後乾淨水可栽種有機稻米，剩下沼氣發電產生綠電，台電回收綠電每度5.1元，甚至比煤、天然氣更高，以該場每天發電量1200度，可供應80個家庭用電使用，每年減少3700公噸二氧化碳排放量，既可解決養豬場汙染，還可生產綠電、達到減碳的循環經濟目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言