第1座黑毛豬沼氣發電啟用 每天發電1200度供80家庭用電

桃園市環保局今天下午在觀音區弘智畜牧場舉辦沼氣發電啟用典禮，由環保局長呂理德、環保署處長吳盛忠、立委黃世杰等人主持啟用，呂理德說，過去養豬場糞尿排入河川汙染，如今透過沼氣發電產生乾淨水栽種有機稻米，沼氣發電每天發電1200度、可供80個家庭用電及每年減碳3700公噸，達到綠色循環經濟目標。

桃園市養豬產業目前飼養14萬頭豬、年產值23億元，也是北台灣生產、供應黑毛豬重鎮，弘智、合信畜牧場共同飼養5346頭豬，其中黑毛豬3000多頭，弘智牧場完成全國首座直立式保溫桶槽的厭氧槽沼氣發電系統，也是桃園35家畜牧場的第1家啟用沼氣發電畜牧場。

弘智畜牧場獲中央、地方補助900萬元、自行籌資2千萬元，共投資2900萬元完成這套沼氣發電系統，處理弘智與一旁合信畜牧場共5346頭黑毛豬糞尿廢水及沼氣發電，弘智負責人蔡勝進說，他從事畜牧業養豬，感謝政府協助設備，將糞尿廢水、廢棄物回收處理、沼氣發電，改善環保。