想練機車沒訓練場？ 桃市機車駕訓班額滿將再加碼500名

有桃園市民反應每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，反觀其他縣市如新北等都有設置機車練習場地，希望市府跟進；對此交通局長劉慶豐回應，目前並無打算規畫，仍以推廣民眾到機車駕訓班受訓為主。

民眾發文點名市長鄭文燦，詢問鄭文燦知不知道桃園市內有多少人騎機車，為何桃園沒有練習場地？更舉出新北市有設置機車練習場，但桃園不但沒有，監理站內的場地也會因為假日而關閉，完全無法練習，引起網友討論。

劉慶豐表示，過去不少議員也要求設置機車練習場，不過交通部調查發現，參加機車駕訓班的民眾能親身學習防衛駕駛、視線死角等知識，肇事率遠低於沒參加的民眾，數據相差3倍多，因此打消在66快速道路橋下規劃設置機車練習場的想法。

為讓民眾在騎車上路前瞭解道路知識、學習騎車的眉角，交通部公路總局去年辦理機車駕訓補助，鼓勵民眾參加機車駕訓班，練習項目包含術科和學科，費用為3000元，但經申請可獲得監理站補助1300元。

桃園市政府交通局運輸規畫科長曾啟倫補充，截自8月31日為止，已有1343人考取駕照後獲1300元補助款，由於太受民眾歡迎，監理所補助款申請已額滿，近期交通局會再撥款65萬給監理所，預計再加碼500個名額供民眾申請。

桃園市內目前有6間駕訓班配合開設機車駕訓班，包括國泰汽車駕駛人訓練班、長榮汽車駕駛人訓練班、大展汽車駕駛人訓練班、中正汽車駕駛人訓練班、大觀汽車駕駛人訓練班及太子汽車駕駛人訓練班，有需求的民眾可以把握機會。