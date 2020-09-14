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桃園假日農創市集人潮冷清停運 公所接手改為休閒廣場

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市議員劉曾玉春今天在市政總質詢時質疑，桃園假日農創創意市集來客數、攤商進駐皆成效不佳，要求市府檢討。記者陳夢茹／翻攝
桃園市議員劉曾玉春今天在市政總質詢時質疑，桃園假日農創創意市集來客數、攤商進駐皆成效不佳，要求市府檢討。記者陳夢茹／翻攝

桃園市議員劉曾玉春今天在市政總質詢時質疑，桃園假日農創創意市集來客數、攤商進駐皆成效不佳，要求市府檢討；對此桃園市長鄭文燦回應，桃園假日農創創意市集已轉型，將交由八德區公所活用利用。

八德區國道二號橋下的桃園假日農創創意市集，假日時不僅遊客稀少，連進駐攤販也是寥寥無幾，空間空閑下來時引來許多遊民駐足、休憩，更讓民眾不願意靠近，該市集並不是第一次挨批人潮冷清，劉曾玉春要求市府進行通盤檢討，並規畫未來未來方向。

劉曾玉春以台北市花博公園為例，她說，花博公園為改設農夫市集成功案例之一，不僅嚴格把關進駐的農產品，也結合休閒活動，同時提供市民採買及休閒場所，建議市府可增加桃園農創市集的布建數，另外設置點也很重要。

農業局長郭承泉回應，在農產品實體展銷及網路銷售方面，都持續與產銷班、農會及農民密切合作，包括銷售平台、郵政網購，盼透過各種不同平台來行銷桃園的特色農產品。

桃園假日農創創意市集5月獲裁示停止營運，八德區公所於8月完成點交並著手規畫，八德區長邱瑞朝表示，目前正在進行清空作業，現場的貨櫃等物品會一併移除，避免遊民聚集，未來規畫改為休閒廣場，提供里民辦活動使用，預計年底進行發包工程。

另外，劉曾玉春也提出，為滿足青埔地區發展需求，建議市府利用青埔「青埔之翼」天幕廣場規畫創意市集，以此行銷桃園農特產品。農業局表示，會以當地人潮、交通為主要考量，廣納各單位的意見並進一步評估。

八德區國道二號橋下的桃園假日農創創意市集，假日時不僅遊客稀少，連進駐攤販也是寥寥無幾，空間空閑下來時引來許多遊民駐足、休憩，更讓民眾不願意靠近。圖／聯合報系資料照
八德區國道二號橋下的桃園假日農創創意市集，假日時不僅遊客稀少，連進駐攤販也是寥寥無幾，空間空閑下來時引來許多遊民駐足、休憩，更讓民眾不願意靠近。圖／聯合報系資料照

花博 遊民

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