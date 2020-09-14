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影／因為堅持傳承才有現在 榮興客家採茶劇團入圍6項傳藝獎

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
榮興客家採茶劇團入圍傳藝金曲獎6項，苗栗縣長徐耀昌（中）今天表揚。記者范榮達／攝影
榮興客家採茶劇團入圍傳藝金曲獎6項，苗栗縣長徐耀昌（中）今天表揚。記者范榮達／攝影

榮興客家採茶劇團是傳藝金曲獎常勝軍，今年又入圍6項，藝術總監鄭榮興分享民國6、70年代，文建會開會甚至遭質疑「台灣哪有客家劇團」？甚至今年新冠肺炎疫情影響，4個月時間停擺，因一路堅持至現在，每年推出新戲碼，才能被看見，傳承客家戲曲文化至現在。

榮興客家採茶劇團的客家大戲連續6年入圍傳藝金曲獎並獲獎，今年以「可待」、「地獄變」，入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳團體演出獎，個人部分，鄭榮興入圍最佳專輯製作人獎、最佳音樂設計獎，蘇國慶入圍最佳個人表演新秀獎，10月24日晚間7點將在台灣戲曲中心揭曉頒獎。

徐耀昌今天上午頒獎表揚，肯定榮興客家採茶劇團在客家戲曲與文化方面的卓越貢獻，並預告榮興將在今年總統府雙十國慶活動揭幕演出，他表示，縣府將評估安排榮興等劇團在各項晚會活動演出，及合作進駐高鐵苗栗站區客家圓樓的可能性，創造縣府與劇團雙贏。

鄭榮興分享心路歷程，他說，劇團4代傳承，民國6、70年代他到文建會開會，與會一些專家學者雖心知肚明，因爭取政府有限資源，卻質疑台灣哪有客家劇團？他至今印象深刻，民國76年客家藝術展演活動，劇團到台北市新公園演出，客家鄉親爭睹，造成大轟動，隔年他就在苗栗成立劇團。

他表示，今年疫情期間，劇團曾有4個月沒有任何演出機會，榮興還是堅持，30多年一路走來，獲得客委會、縣府文化觀光局及徐耀昌的支持，榮興每年都要出新劇，保持競爭力生存，劇團才會被看見，繼續傳承客家劇曲文化。

徐耀昌 疫情 國慶

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