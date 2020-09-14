快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流回堵狀況嚴重，甚至有些塞到社區停車場出入口。圖／文青里長簡僑亨提供
桃園市龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流回堵狀況嚴重，甚至有些塞到社區停車場出入口。圖／文青里長簡僑亨提供

桃園市議會今天進行總質詢，市議員林正峰議員指出，龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流甚至回堵至社區停車場出口，引起市民抗議；桃園市長鄭文燦回應，目前有3條聯外道路正在推動中。

林正峰表示，龜山A7開發區文青里聯外道路堵塞，已困擾當地市民許多久，他說，內政部營建署早在2018年11月30日就開會決議，將全額補助經費由市府工務局代辦道路開闢，卻一再再延宕，要求市府盡速處理。

先前文青里長簡僑亨更直接到市議會陳情，簡指出，文青里附近只要到上下班時段，汽機車流就會回堵，居民們深受其擾，又聽說聯外道路開闢要延至115年，無法再繼續忍受塞車之苦，且將來A7產專區與正興建中的大型建案若完工，擔心交通打結更嚴重。

對此鄭文燦解釋，現正在推動3條聯外道路，第一條為青山路拓寬，研議要取消高架門，不過該路因先前八卦窯文化資產遭破壞，需要做文資保存，因而暫時停滯，但相關單位會在年底前決定保存方案。

第二條是壽山路拓寬，鄭文燦說，畢竟這是北桃之間的聯絡道路，雖然桃園段已經完成，但新北段目前尚未推動，他在北桃平台或遇到新北市長侯友宜時，都有向侯力爭建設，希望他給予協助。

鄭文燦表示，第三條為龜山到A7站的新莊副都心快速道路，由於建設需要跨越縣市，因此已向交通部提出建議，希望由公路總局擔負推動角色，他承諾，將由桃市府、新北市府及公路總局3管齊下，協助文青里民克服交通壅塞的問題。

桃園市龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流回堵狀況嚴重，甚至有些塞到社區停車場出入口。圖／文青里長簡僑亨提供
桃園市龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流回堵狀況嚴重，甚至有些塞到社區停車場出入口。圖／文青里長簡僑亨提供
桃園市議會今天進行總質詢，市議員林正峰議員指出，龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，開闢計畫卻延宕遙遙無期，引起市民抗議。記者陳夢茹／翻攝
桃園市議會今天進行總質詢，市議員林正峰議員指出，龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，開闢計畫卻延宕遙遙無期，引起市民抗議。記者陳夢茹／翻攝

鄭文燦 塞車

延伸閱讀

桃園109市長盃桌球錦標賽開打 113隊參賽競爭激烈

鄭文燦：求和之旅不會帶來和平

臉書貼文穿皮鞋見外賓被連想酸柯P 鄭文燦否認

桃園結義到嘉義 鄭文燦翁章梁相見歡

相關新聞

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

桃園市議會今天進行總質詢，市議員林正峰議員指出，龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車...

竹縣花2千萬改善新豐掩埋場 因應焚化爐興建期垃圾堆置

新竹縣政府為解決垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，預計2023年底營運，目前縣內每天產生約2...

竹巿學校機關設太陽能光電屋頂 省碳逾12座大安公園

新竹市政府教育處今指出，竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都在屋頂設置太陽能光電，設置比例達74%，去年總發電量為...

公館「中芋塔」 體驗採芋頭

苗栗縣公館鄉是芋頭重要產地，目前進入採收期，公館鄉中義社區昨天舉辦「農事體驗產業推廣－食農教育」活動，為「中芋塔」揭幕，...

導覽微笑海岸景點 竹市建系統

新竹市27公里微笑水岸串連海岸線各景點，昨天啟用微笑水岸指標導覽系統，讓民眾暢遊不迷路，還有植栽簡介、頭前溪歷史等，寬敞...

改善台三線指示牌 竹縣爭補助

台三線橫跨新竹縣5鄉鎮，因在地老街、開放式公園指引牌已老舊、損壞，縣府爭取經費改善印象指標、汰換指示牌，並增設約4公里區...

桃園新街溪右岸 垃圾山清不完

桃園市新街溪出海口左岸沙灘，去年6月間遭廢棄布料堆積，嚴重汙染海域，遭網友譏諷「第三世界才有景象」，引發市政府重視和清理...

龍潭河川改善工程 險毀百年紅橋

農委會水保局上周準備執行桃園市蔗篰坑溪改善工程，避免上游漂流物直接撞擊龍潭區百年歷史建築大平紅橋，不料工程包商前置作業竟...

北市錢櫃大火條款 苗栗KTV擬強制裝住警器

錢櫃KTV台北市林森店今年4月間大火釀成6死、89傷公安事件，殷鑑不遠，苗栗縣政府研擬自治條例草案規定KTV等場所，即使...

桃園客家音樂節歌謠傳大賽 20勁旅展現學習成果

桃園市政府客家事務局「2020桃園客家音樂節」首場歌謠傳唱成果觀摩賽今天登場，20個參賽團隊先齊聚客家文化館開嗓練唱，發...

訓練基層小選手 桃園首座校外桌球訓練基地在八德

傳統的訓練桌球選手方式皆在校園進行，為讓選手們有更大的場地能發揮，桃園市八德區「北景雲計畫」建置八德國民運動中心，5樓桌...

不迷路好方便 林智堅開箱指標導覽系統與左岸景觀公廁

新竹27公里微笑水岸串連各海岸線各景點，市長林智堅今開箱啟用微笑水岸指標導覽系統、212盞景觀高燈、左岸景觀公廁，指標導...

熱門新聞

彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

大武崙溪暴漲出現白色泡沫 疑不肖廠商趁機排放汙水

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

影／雲端上婚禮 海拔最高梨山耶穌堂今有12對結成佳偶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。