龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

桃園市議會今天進行總質詢，市議員林正峰議員指出，龜山區增設文青里，但聯外道路只開闢文青路，導致交通嚴重壅塞，上下班時段車流甚至回堵至社區停車場出口，引起市民抗議；桃園市長鄭文燦回應，目前有3條聯外道路正在推動中。

林正峰表示，龜山A7開發區文青里聯外道路堵塞，已困擾當地市民許多久，他說，內政部營建署早在2018年11月30日就開會決議，將全額補助經費由市府工務局代辦道路開闢，卻一再再延宕，要求市府盡速處理。

先前文青里長簡僑亨更直接到市議會陳情，簡指出，文青里附近只要到上下班時段，汽機車流就會回堵，居民們深受其擾，又聽說聯外道路開闢要延至115年，無法再繼續忍受塞車之苦，且將來A7產專區與正興建中的大型建案若完工，擔心交通打結更嚴重。

對此鄭文燦解釋，現正在推動3條聯外道路，第一條為青山路拓寬，研議要取消高架門，不過該路因先前八卦窯文化資產遭破壞，需要做文資保存，因而暫時停滯，但相關單位會在年底前決定保存方案。

第二條是壽山路拓寬，鄭文燦說，畢竟這是北桃之間的聯絡道路，雖然桃園段已經完成，但新北段目前尚未推動，他在北桃平台或遇到新北市長侯友宜時，都有向侯力爭建設，希望他給予協助。