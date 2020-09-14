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竹縣花2千萬改善新豐掩埋場 因應焚化爐興建期垃圾堆置

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新豐掩埋場目前已堆置約5萬多露天垃圾及2萬噸打包垃圾，預計至2023年底垃圾暫置量恐達20萬噸。記者陳斯穎／攝影
新豐掩埋場目前已堆置約5萬多露天垃圾及2萬噸打包垃圾，預計至2023年底垃圾暫置量恐達20萬噸。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府為解決垃圾問題，以BOO方式辦理招商，規畫興建高效能垃圾熱處理設施，預計2023年底營運，目前縣內每天產生約250噸的家戶垃圾，仍委由鄰近縣市代燒，無法進場垃圾則暫置竹北、新豐掩埋場，考量興建期間堆置量將持續上升，縣府近期也投入2000萬辦理改善工程發包，確保期間進場垃圾能妥善堆置。

縣長楊文科表示，全台有營運的22座焚化爐，半數老舊使用超過15年以上，未來將面臨除役及每年歲修，垃圾大戰將一觸即發，考量新竹縣人口不斷增長，只有在未來新竹縣焚化爐營運後，才能達到自主處理垃圾問題，再將縣內掩埋場垃圾逐步去化，不再讓周邊居民因垃圾問題苦不堪言。

焚化爐興建期間縣府也持續積極解決垃圾問題，位於水源保護區的竹東鎮垃圾掩埋場所暫置6400公噸垃圾，已全數清運完畢，未來將不再暫置垃圾，此次進行改善新豐掩埋場環境工程，也將增加抵抗天然災害能力，盼減少垃圾自燃事件發生。

環保局表示，新豐掩埋場目前已堆置約5萬多噸露天垃圾及2萬噸打包垃圾，預計至2023年底垃圾暫置量恐達20萬噸，為減少露天暫置垃圾對於環境衛生的影響，因此向環保署爭取核定2000萬元經費，其中環保署補助1680萬元，縣府配合款320萬元，將提升暫存場的空間與效能，預計明年初動工，執行超高掩埋作業、場地整理整頓，以利後續規劃分區暫置、防火道鋪設等。

新竹 焚化爐

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