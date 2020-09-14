竹巿學校機關設太陽能光電屋頂 省碳逾12座大安公園

新竹市政府教育處今指出，竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都在屋頂設置太陽能光電，設置比例達74%，去年總發電量為894萬度，減碳量超過12座大安森林公園，不僅有效讓教室及公有廳舍頂樓「降溫」3至4度，還賺進816萬元回饋金。對此，市長林智堅說，將持續盤點公有方地，建置太陽能光電。

竹市太陽能光電屋頂設置近日獲教育部「協助所屬學校設置屋頂型太陽光電發電設備之縣市政府佳作」、「屋頂光電績優」肯定，林智堅說，竹市29所市立中小學、11處公有機關房地都設置光電屋頂，太陽能光電總設置量達7.662MW(百萬瓦)，去年度總計減碳量約4765公噸，等於39.7萬棵樹木年減碳量，已超過12座大安森林公園減碳量。

教育處代理處長沈靜濤表示，太陽能光電屋頂除有發電功能，更展示能源再利用重要性，屋頂成為生態環境展示中心。未來將鼓勵市府所屬學校校地設置落地形太陽能光電風雨球場，結合風雨球場與太陽光電，讓學生上體育課免受烈日之苦，109年度預計4至6所學校參與落地型計畫，體驗新型態的風雨球場。

此外，沈靜濤說，參與設置太陽能光電的機關學校還可增加學校租金收益，建置太陽能光電屋頂的業者，都將回饋的租金收入50%。