桃園客家音樂節歌謠傳大賽 20勁旅展現學習成果

桃園市政府客家事務局「2020桃園客家音樂節」首場歌謠傳唱成果觀摩賽今天登場，20個參賽團隊先齊聚客家文化館開嗓練唱，發揮最佳實力，表現兩個多月來的練唱成果。

成績下午出爐，1至3名為碧霞鄉土客家民謠劇團、桃園市八德區客家協會、客家音弦鼓藝術團；優等桃園市龍潭樂齡歌唱學會、鳳珠姐文化藝術團。

今天共有20團參賽，每個團隊用心打扮搭配道具及整齊劃一的動作，展現團隊默契及向心力。桃園市政府秘書長黃治峯也到場為選手加油，表示為推廣歷年音樂節產出的優秀客家創作歌曲，今年特別舉辦歌謠傳唱，鼓勵在地的歌謠類薪傳師與歌謠班參賽，藉此提升新創客家歌曲的傳播效益，同時鼓勵更多人投入客家歌曲創作。