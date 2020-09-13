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桃園客家音樂節歌謠傳大賽 20勁旅展現學習成果
桃園市政府客家事務局「2020桃園客家音樂節」首場歌謠傳唱成果觀摩賽今天登場，20個參賽團隊先齊聚客家文化館開嗓練唱，發揮最佳實力，表現兩個多月來的練唱成果。
成績下午出爐，1至3名為碧霞鄉土客家民謠劇團、桃園市八德區客家協會、客家音弦鼓藝術團；優等桃園市龍潭樂齡歌唱學會、鳳珠姐文化藝術團。
今天共有20團參賽，每個團隊用心打扮搭配道具及整齊劃一的動作，展現團隊默契及向心力。桃園市政府秘書長黃治峯也到場為選手加油，表示為推廣歷年音樂節產出的優秀客家創作歌曲，今年特別舉辦歌謠傳唱，鼓勵在地的歌謠類薪傳師與歌謠班參賽，藉此提升新創客家歌曲的傳播效益，同時鼓勵更多人投入客家歌曲創作。
「2020桃園客家音樂節」系列活動除成果觀摩賽，10月17日至11月8日於桃園客家文化館假日廣場，辦理流行及傳統歌唱比賽，即日起至9月30日報名額滿為止。9、10月也將陸續辦理主題音樂會、山歌天后賴碧霞老師紀念音樂會等盛會。系列活動詳情及得獎名單請至「桃園客家音樂節」粉絲專頁查詢。
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