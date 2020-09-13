訓練基層小選手 桃園首座校外桌球訓練基地在八德

傳統的訓練桌球選手方式皆在校園進行，為讓選手們有更大的場地能發揮，桃園市八德區「北景雲計畫」建置八德國民運動中心，5樓桌球訓練場更是全市首座校外訓練基地。

「北景雲計畫」為滿足周圍居民的多元需求，耗資12億建造多棟複合性建物，內含7項用途，包括八德國民運動中心、市民活動中心、公托日照中心、大湳消防分隊、圖書館及地下停車場等。

八德國民運動中心為地下2層、地上5層建築物，地下1、2樓為停車場，1樓設置室內溫水游泳池、兒童遊戲室等；2樓有體適能中心、韻律教室、飛輪教室；3、4樓為綜合球場；5樓是桌球訓練中心，將作為桃園市桌球訓練基地。

桃園市政府體育局綜合規畫科長廖維敏表示，桌球訓練中心約有30桌，目前規畫於每周一至周日下午3點至晚上10點提供桌球訓練使用，有需求的校方皆能向體育局提出申請，預計明年5月正式營運。

廖維敏指出，桃園市內桌球運動目前是各校依其學校場地實施訓練，桌球訓練場地建置完成後，申請場地的學校僅需負擔部分清潔費即可，以此協助桃園基層學校訓練選手，提升桌球競技實力。