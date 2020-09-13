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桃園109市長盃桌球錦標賽開打 113隊參賽競爭激烈

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）及市議員郭麗華（右）為109市長盃桌球錦標賽做開球。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（左）及市議員郭麗華（右）為109市長盃桌球錦標賽做開球。記者陳夢茹／攝影

109年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽今天開幕，總計有113隊報名參賽，與往年相較下人數增加，桃園市長鄭文燦表示，桌球不僅能競技也適合全民運動，將持續支持桌球運動三級銜接，培養更多優異選手。

鄭文燦表示，桌球運動既是競技運動也可以是全民運動，由於桌球運動需要的空間不大，相當適合推廣，桃園舉行非常多桌球比賽，如桃園市體育會桌球委員會12月將辦「110年度中華民國桌球國手選拔賽」，全國好手將會師桃園切磋球技。

桃園市體育會桌球委員會推動桌球運動三級銜接，桌球發展學校國小端有11校，包括桃園、大業、大有、中埔、中山、元生、新街、新明、林森、興國及楊光國中小；國中端4校，為龜山、桃園、平鎮及觀音高中國中部；高中端有3校，分別為壽山、永豐及觀音高中。

桃園市體育會桌球委員會主委、市議員郭麗華指出，桃園近年桌球運動成績逐漸展露頭角，今年首次在自由盃中獲得冠軍，算是刷新紀錄，現在最需要克服場地和設備問題。

除了八德國民運動中心的桌球訓練場，將由體育局分配時段供學校申請訓練學生外，郭麗華表示，桃園La new桌球隊今年7月解散後，體育館地下室也將作為訓練場所之一，由於學生主要仍在校園受訓，桌委會會盡力補助經費、師資等資源。

體育局長莊佳佳補充，體育局自106年起辦理「桃園市重點運動種類訓練資源充實計畫」，每年補助桌球委員會購買訓練球、比賽球、膠皮等消耗性器材，讓基層球員擁有更佳的訓練環境、器材及設備，備戰110年全國運動會。

109年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽今天開幕，總計有113隊報名參賽，與往年相較下人數增加。記者陳夢茹／攝影
109年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽今天開幕，總計有113隊報名參賽，與往年相較下人數增加。記者陳夢茹／攝影
109年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽今天開幕，總計有113隊報名參賽，與往年相較下人數增加。記者陳夢茹／攝影
109年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽今天開幕，總計有113隊報名參賽，與往年相較下人數增加。記者陳夢茹／攝影

體育 鄭文燦 中華民國

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