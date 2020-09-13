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「中芋塔」為產季揭開序幕 公館芋頭美食滿桌邀遊客

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉是芋頭重要產地，中義社區今天辦理「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，縣長徐耀昌等人為「中芋塔」揭幕。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉是芋頭重要產地，中義社區今天辦理「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，縣長徐耀昌等人為「中芋塔」揭幕。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉是芋頭重要產地，目前進入採收期，公館鄉中義社區今天「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，為「中芋塔」揭幕，芋到幸福、珍珠芋圓等芋頭美食上桌，引人食指大動，縣長徐耀昌等人，邀民眾遊公館，品嘗芋頭美食。

公館鄉中義社區今天「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，安排芋頭田採收，芋圓DIY、芋頭創意料理品嘗及社區表演活動，會場熱鬧滾滾，徐耀昌、立委徐志榮、公館鄉長曾美露、縣議員孫素娥，及公館鄉農會總幹事古雲雲等人參加，並為芋頭堆疊的「中義塔」揭幕。

徐耀昌等人推薦公館鄉是國內芋頭重要產地，生產的檳榔心芋鬆軟綿密，品質優良，不輸台中大甲芋頭，呼籲消費者踴躍購買，並期盼透過食農體驗活動，讓鄉親更加認識在地農業，從玩樂中學會辨別公館芋頭，並認明購買。

古雪雲表示，全縣芋頭栽種面積約600公頃，其中公館鄉占400公頃，也是最大產地，目前進入產季，今年品質穩定，因中、南部芋頭產區受災害影響，產量較少，預估芋頭價格將微幅上揚，鄉農會下個月將舉辦行銷活動，提升公館芋頭的品質與名氣。

苗栗縣公館鄉中義社區今天辦理「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，各種芋頭美食引人食指大動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區今天辦理「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，各種芋頭美食引人食指大動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區今天「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，鄉親體驗採芋頭。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉中義社區今天「農事體驗產業推廣-食農教育」活動，鄉親體驗採芋頭。圖／苗栗縣政府提供

食農教育 徐耀昌

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