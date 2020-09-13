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桃園新街溪口右岸垃圾山汙染 網諷第3世界景象
桃園市新街溪出海口左岸沙灘去年6月間遭廢棄布料堆積汙染嚴重，遭網友諷刺「第三世界才有景象」，引發市政府重視清理，未料該溪順水右岸亦長期遭堆積垃圾廢棄物如小山，今年遭沖刷露出汙染海岸沙灘，大園區圳頭里長卓榮騰今天下午表示，新街溪右岸垃圾廢棄物長期未清理，該里水巡守隊每月淨灘仍清不完，希望市府趕快清除。
市府海岸管理工程處長林立昌說，去年新街溪順水左岸長期堆積垃圾清除後，順水右岸因靠近出海口鰻苗架，過去新街溪上游很多印染工廠下腳料廢棄物，長期丟棄漂到出海口，漁民撈起棄置右岸海邊愈堆愈高，造成出海口右岸遭垃圾汙染，該處將擇期會勘評估，並向中央爭取補助預算展開清除。
大園區新街溪出海口鰻苗架林立，位處北側偏遠，長期遭該溪上游、海漂垃圾和偷倒垃圾廢物堆積如沙丘，去年6月間遭網友檢舉諷刺像「第三世界景象」，市長鄭文燦獲悉要求市府盡快清理，市府清掉左岸垃圾汙染廢棄物，右岸汙染垃圾廢物卻未清理。
卓榮騰表示，今年來新街溪出海口順水右岸長期堆積的垃圾廢棄物土堆，相繼遭雨水、海浪沖刷露出垃圾廢棄物汙染海岸，該里水巡守隊員每月出動淨灘清出大比垃圾廢棄物，仍清不完，為維護新街溪出海口海岸清潔，希望市政府單位盡速派人清除，避免繼續汙染出海口海岸、沙灘。
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