桃園新街溪口右岸垃圾山汙染 網諷第3世界景象

桃園市新街溪出海口左岸沙灘去年6月間遭廢棄布料堆積汙染嚴重，遭網友諷刺「第三世界才有景象」，引發市政府重視清理，未料該溪順水右岸亦長期遭堆積垃圾廢棄物如小山，今年遭沖刷露出汙染海岸沙灘，大園區圳頭里長卓榮騰今天下午表示，新街溪右岸垃圾廢棄物長期未清理，該里水巡守隊每月淨灘仍清不完，希望市府趕快清除。

市府海岸管理工程處長林立昌說，去年新街溪順水左岸長期堆積垃圾清除後，順水右岸因靠近出海口鰻苗架，過去新街溪上游很多印染工廠下腳料廢棄物，長期丟棄漂到出海口，漁民撈起棄置右岸海邊愈堆愈高，造成出海口右岸遭垃圾汙染，該處將擇期會勘評估，並向中央爭取補助預算展開清除。

大園區新街溪出海口鰻苗架林立，位處北側偏遠，長期遭該溪上游、海漂垃圾和偷倒垃圾廢物堆積如沙丘，去年6月間遭網友檢舉諷刺像「第三世界景象」，市長鄭文燦獲悉要求市府盡快清理，市府清掉左岸垃圾汙染廢棄物，右岸汙染垃圾廢物卻未清理。