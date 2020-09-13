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桃園龍潭百年紅橋險哀嚎 河川改善工程差點往橋動手術
農委會水保局上周準備執行桃園市蔗篰坑溪改善工程，避免從上游打鐵溪來的漂流物，直接撞擊龍潭區蔗篰坑溪上的百年歷史建築大平紅橋。不料工程包商前置作業竟然在橋上架設L型腳架，還準備搭圍籬，市議員徐玉樹接到目擊者反映，立刻向水保局說明怎麼可以在橋上施工，並要求桃市府文化局聯繫水保局會勘。
水保局知道凸槌，上周五會勘前立即要包商拆掉腳架，會勘後決定改採在橋兩端做圍籬，允諾不會動到和破壞古橋，地方關心文化、歷史建築的團體、民眾總算鬆口氣。
徐玉樹議員在臉書披露此事，強調改善河川維護百年建築是好事，但是一開始確實「讓我嚇了一大跳」，這些施工單位到底知不知道「他們粗暴對待的是百年古蹟」，如果沒有及時提出質疑、要求立即拆除圍籬，對於紅橋的結構體，後果真的不堪設想，也請文化局不要睡著了。
徐玉樹指出，龍潭大平紅橋長近50公尺寬約2公尺，是少見完整獲保存的糯米紅磚橋，早年牛車可以通行，現在還是可以讓行人走；新竹縣關西牛欄河橋雖然也是糯米橋，但還不是紅磚結構，也因此讓龍潭大平紅橋更具文化歷史價值，成了熱門打卡拍照的景點，還常常有導覽員帶著營隊或關心文化、歷史建築的民眾參觀，就是有導覽員、龍潭地方文史團體發現跟他反映，才及時阻止包商在橋上施工破壞，上周會勘時，徐玉樹和服務處秘書仔細察看橋面確實沒被破壞，才鬆口氣。
徐玉樹說，河川改善工程的用意就是準備在大平紅橋以上施做，把，攔截上游漂流物避免沖撞、破壞古橋，市府好不容易獲農委會水保局支持願意幫忙整治河川與維護古橋安全，沒想到包商想直接在橋上架圍籬，到時候必然會破壞橋面，地方上才緊急陳情制止，希望不要再發生類似的事情。
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