桃園龍潭百年紅橋險哀嚎 河川改善工程差點往橋動手術

農委會水保局上周準備執行桃園市蔗篰坑溪改善工程，避免從上游打鐵溪來的漂流物，直接撞擊龍潭區蔗篰坑溪上的百年歷史建築大平紅橋。不料工程包商前置作業竟然在橋上架設L型腳架，還準備搭圍籬，市議員徐玉樹接到目擊者反映，立刻向水保局說明怎麼可以在橋上施工，並要求桃市府文化局聯繫水保局會勘。

水保局知道凸槌，上周五會勘前立即要包商拆掉腳架，會勘後決定改採在橋兩端做圍籬，允諾不會動到和破壞古橋，地方關心文化、歷史建築的團體、民眾總算鬆口氣。

徐玉樹議員在臉書披露此事，強調改善河川維護百年建築是好事，但是一開始確實「讓我嚇了一大跳」，這些施工單位到底知不知道「他們粗暴對待的是百年古蹟」，如果沒有及時提出質疑、要求立即拆除圍籬，對於紅橋的結構體，後果真的不堪設想，也請文化局不要睡著了。

徐玉樹指出，龍潭大平紅橋長近50公尺寬約2公尺，是少見完整獲保存的糯米紅磚橋，早年牛車可以通行，現在還是可以讓行人走；新竹縣關西牛欄河橋雖然也是糯米橋，但還不是紅磚結構，也因此讓龍潭大平紅橋更具文化歷史價值，成了熱門打卡拍照的景點，還常常有導覽員帶著營隊或關心文化、歷史建築的民眾參觀，就是有導覽員、龍潭地方文史團體發現跟他反映，才及時阻止包商在橋上施工破壞，上周會勘時，徐玉樹和服務處秘書仔細察看橋面確實沒被破壞，才鬆口氣。