竹縣爭取客委會補助 改善台三線指標、增設區間測速

台三線橫跨新竹縣5鄉鎮，因當地的老街、開放式公園指引牌已老舊、損壞，新竹縣政府向爭取客家委員會「客庄創生環境營造計畫」，獲核定1400萬元，將改善縣內台3線上鄉鎮邊界印象指標、汰換既有損壞指示牌，並增設約4公里區間測速系統，降低交通事故發生，最快年底發包，預計明年年中完工。

縣長楊文科表示，中央推動「國家級臺三線客庄浪漫大道」計畫，再現客家文藝復興，縣府也積極配合，台三線橫跨縣內關西、橫山、竹東、北埔及峨嵋5個鄉鎮，且鄰近的新埔、芎林及寶山皆是客家大鎮，是客庄景點及產業豐富、密集區域。

楊文科說，此次縣府提出的「新竹縣浪漫臺三線指標系統整合暨安全系統設置計畫」，將以一鄉一特色打造指標，提升整體市容，促進地方特色與觀光發展，讓旅客體會到滿滿客家風情。

交旅處指出，此計畫由客委會補助1176萬元，縣府自籌224萬元，將整合鄉鎮客家特色規畫指引牌、部分休憩處及路口處設置照明設施，串連沿線空間提升環境品質，引導遊客並增加停留意願，也期望帶動青壯人才回流或移居，再造客庄新生命。