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不迷路好方便 林智堅開箱指標導覽系統與左岸景觀公廁
新竹27公里微笑水岸串連各海岸線各景點，市長林智堅今開箱啟用微笑水岸指標導覽系統、212盞景觀高燈、左岸景觀公廁，指標導覽不僅讓民眾暢遊「微笑水岸」不迷路，還有周邊植栽簡介、頭前溪歷史，寬敞景觀廁所就設置在自行車道周邊，讓車友更便利，也友善身障者。
林智堅說，指標導覽系統將串連新竹左岸與七大出入口、新竹漁港及17公里海岸線遊憩區，設置指向標示、解說、景點資訊等服務系統，讓民眾能清楚周遭景點與方向，鄰近的生態環境、水岸設施介紹都能在指標上一覽無遺，讓民眾暢遊匯集「河、港、海」景緻的27公里水岸藍帶。
另外，該系統還設置區域內的禁止事項牌，提醒民眾禁止亂丟垃圾、禁止營火烤肉、禁止車輛、禁止踩踏植物等指示，盼民眾一起維護微笑水岸的生態環境。
林智堅說，212盞景觀高燈夜間點亮後，騎士可放心享受夜騎，高燈桿還標示「公里數」，每500公尺就有1處標示，總計54處，讓騎士不必低頭用手機或看智慧手環也能了解騎乘位置和公里數。
環保局長江盛任說，微笑水岸指標導覽系統與左岸景觀公廁改造等兩項工程，總經費合計4233萬元。左岸景觀廁所位於柯子湖人工濕地、溪埔子人工濕地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域，每景點均設置4座公廁，其中包含 2座多功能無障礙廁所，公廁設計皆秉持「簡約風格、通風除味、自然採光」三大原則，廁所外觀融入左岸自然景觀，廁所內空間設計為原本公廁的兩倍大，除了友善身障者，也讓騎士可將自行車牽入廁所內，讓騎士更加安心。
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