不迷路好方便 林智堅開箱指標導覽系統與左岸景觀公廁

新竹27公里微笑水岸串連各海岸線各景點，市長林智堅今開箱啟用微笑水岸指標導覽系統、212盞景觀高燈、左岸景觀公廁，指標導覽不僅讓民眾暢遊「微笑水岸」不迷路，還有周邊植栽簡介、頭前溪歷史，寬敞景觀廁所就設置在自行車道周邊，讓車友更便利，也友善身障者。

林智堅說，指標導覽系統將串連新竹左岸與七大出入口、新竹漁港及17公里海岸線遊憩區，設置指向標示、解說、景點資訊等服務系統，讓民眾能清楚周遭景點與方向，鄰近的生態環境、水岸設施介紹都能在指標上一覽無遺，讓民眾暢遊匯集「河、港、海」景緻的27公里水岸藍帶。

另外，該系統還設置區域內的禁止事項牌，提醒民眾禁止亂丟垃圾、禁止營火烤肉、禁止車輛、禁止踩踏植物等指示，盼民眾一起維護微笑水岸的生態環境。

林智堅說，212盞景觀高燈夜間點亮後，騎士可放心享受夜騎，高燈桿還標示「公里數」，每500公尺就有1處標示，總計54處，讓騎士不必低頭用手機或看智慧手環也能了解騎乘位置和公里數。