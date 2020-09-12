新竹縣全縣運動會開幕 超過千名選手將在賽場爭奪獎牌

新竹縣全縣運動大會今天正式開幕，為期4天將在新竹縣立體育場舉行各式運動競賽，今年共有團體賽243隊，以及總共1555名運動員將在全縣運動會上展開競爭，縣長楊文科在開幕典禮上更勉勵所有選手，用運動家精神全力以赴。

為了祈求賽事期間一切平安，今天上午新竹縣政府團隊前往竹北天后宮進行祈福儀式，楊文科表示新竹縣的運動風氣有逐年增加，但仍須民眾與縣府共同努力；隨後在媽祖見證下點燃聖火，並由博愛國中師生傳遞聖火到新竹縣立體育場。

縣府表示，今年新竹縣代表隊在全國中等學校運動會的表現是歷年最佳，共獲得9金12銀22銅的佳績，靠的是所有選手以及教練們的訓練，最重要的是來自家人、夥伴的支持，縣府將以最大資源提供運動選手支援。

教育處體健科長張晉嘉則說，目前縣府會持續推動相關競技體育發展，首要規畫是提高現行體育獎勵金辦法，會以其他縣市政府最高標準進行規畫，此外在提供運動員營養金部分則已規畫，未來在全國性體育賽事，如全中運獲得前3名的新竹縣代表選手，將可獲得體育培訓補助，以1年期限每月發予補助金。

在開幕典禮上，楊文科提到，明年新竹縣除了將接辦全國小學田徑錦標賽及全國第50屆中華盃國小師生排球賽等大型賽會外，目前也正在申辦2023年全國中等學校運動會在新竹，為了有更好的表現，縣府將全力支持體育發展，而且新竹縣職籃代表隊「新竹攻城獅」也在日前成軍，未來要培養更多優秀體育人才。