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公德心何在 新竹城隍廟前龍鯉池遭破壞碎裂

聯合報 / 記者巫鴻瑋黃瑞典／新竹即時報導
新竹城隍廟前龍鯉池造景遭男子破壞，市府將提出毀損告訴。圖／市府提供
新竹城隍廟前龍鯉池造景遭男子破壞，市府將提出毀損告訴。圖／市府提供

新竹城隍廟前廣場重新開放不到1個月，龍鯉池玻璃鯉魚造景就遭男子破壞，造成鯉魚當場碎裂，警方調閱監視器發現凌晨3點4名男子出沒現場，其中1人用手扳動破壞後逃離，市府指出男子行為已經觸犯刑法毀損罪，將針對違法行為提出告訴。

市府表示，今早清潔人員在對龍鯉池進行清掃時，赫然發現玻璃鯉魚造景碎成2大塊，魚頭與魚身分家，立刻報警調查；竹市警方調閱廣場周遭監視器發現，凌晨3時許4名男子在廣場嬉鬧，其中1人用手扳動造景造成毀損。

警方追查4人到案，但其中3人堅持否認有破壞行為，不過另1名被拍下明顯扳動造景的男子則啞口莫辯，坦承出於好奇隨手觸摸，並對鯉魚進行扳動，導致鯉魚碎裂後翻入池中，隨後便棄置不顧離開現場。

警方表示，市府將針對涉案人提出毀損告訴，呼籲民眾勿隨意破壞公物；市府則說未來除了請警方加強巡查，也會由環保局多注意丟棄垃圾問題，呼籲民眾發揮公德心，共同維護環境整潔。

新竹 城隍廟

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