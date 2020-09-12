桃市2萬名教師納公費流感疫苗 50歲以上今年隨班打

10月5日開始施打公費流感疫苗，由於桃園市高中職以下教師過往即便納入公費對象也無法與學生一起隨班施打，得請公假到指定衛生所，接種率低落，市長鄭文燦今天出席SUPER教師頒獎典禮，宣布今年高中職以下教師疫苗費用皆由政府負擔，50歲以上隨班施打，50歲以下因有採購問題，還在克服，但已允諾明年教師可全面隨班施打。

鄭文燦今天出席由桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會舉辦的「109年桃園市SUPER教師頒獎典禮」，說明桃園市今年的教師施打疫苗政策，不過一度口誤高中職部分，因「防禦力」較好，並無納入接種對象，引起教師會反彈，但獲悉口誤後下午向教師會澄清，公費疫苗對象包含高中職以下2萬名教師，並努力協調到班施打事宜。

桃園市教師會理事長張瓊方說，感謝鄭文燦市長聽到教師團體的呼籲，將高中職以下老師納入公費流感疫苗對象，但相對於台北市、新北市、宜蘭縣、台中市行之有年的教師隨班施打，桃園市仍依舊無法一次到位，教師須以公假至校外指定地點施打。

張提到，老師到衛生所施打流感疫苗雖可請公假，但僅2個小時，不少老師反映往返衛生所，還得花時間排隊，「還沒排到打疫苗，就要趕回學校了」，時間根本不夠用，寧可自費到診所施打，且請公假還得找代課或代理老師幫忙，隨班施打才是上策。

鄭文燦今天宣布50歲以上教師今年可跟學生一起隨班施打，但由於50歲以下教師疫苗須由市府自購，能否隨班施打還在努力；張瓊方說，肯定市府積極為教師著想，但仍希望盡快達成，畢竟今年有新冠肺炎疫情，若能提高施打流感疫苗率，可強化防護。

市府教育局長林明裕說，桃園市50歲以下教師約1萬3千人，疫苗因得由市府自購與中央公費批次不同，恐趕不及10月5日起隨班施打，今年可能仍得請老師到衛生所接種，一樣會提供公假，不過其他學生與50歲以上教師會先施打，將大幅提升校園保護力。