影／初級客語認證登場 公館國中參加數通過率都居首

全國客語能力初級認證第一梯次考試今天登場，苗栗縣有2345人報名在11處考場參加考試，客委會主委楊長鎮由苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人陪同到公館國中訪視、打氣，公館國中近幾年來積極培養學生使用客語，參加客語認證學生數、通過率都高居全國首位，贏得肯定，楊長鎮強調5年前客家人口使用客語調查報告顯示，13歲以下會聽會用客語者僅13％，要推展客語及傳承，地方首長和學校校長都是政策推動的關鍵人物，苗栗的表現堪稱模範。

苗栗縣客家人口逾65％，縣府及相關單位積極推動客語，近年大力推行講客語、考認證，成效屢獲客委會肯定。徐耀昌表示，苗栗縣今年報名各級客語認證的鄉親有3000多人，人數僅次於桃園，是非六都報名人數最多的縣市，未來要讓客語更廣泛使用，從家庭成員交談溝通到學校教學互動，都密切結合不斷線，才能相輔相成，留住母語並發揚光大。