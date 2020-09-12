光環境、國樂打造國際級奇幻水舞 慈湖水舞中秋節登場

中秋節將至，桃園市觀光旅遊局舉辦慈湖水舞活動，將於中秋節10月1日起，至隔年3月底，一連6個月，於大溪慈湖公園的水岸舞台登場。水舞採用3D噴頭，可產生弧形、心形、波浪狀等各式立體造型水花，搭配國樂曲及周邊夜間光環境營造；並於中秋連假前2日，邀請民歌星演唱，打造國際級奇幻水舞表演。

觀旅局表示，為推動大溪夜間觀光，舉辦慈湖水舞活動，工作人員目前正進行水岸舞台清淤作業，預計9月25日將水舞噴頭等設施設置完畢。水舞表演採用3D噴頭，產生弧形、心形、波浪狀等各式立體造型，搭配主辦方特別為活動編寫的國樂曲。

為強視覺效果，規畫慈湖公園內約0.5公頃範圍進行夜間光環境營造，包括舞台前主步道及兩旁慈湖橋、慈康橋橋面外側，設置暖黃色戶外防水LED燈條；舞台前親水區草坪擺上光球；樹下放置柱狀燈桶，燈光往地面照射，四散如太陽光芒，打造適合親子共遊、情侶探訪的遊憩景點。

水舞表演於中秋節10月1日起，至隔年3月31日，一連6個月舉行，平日下午6點至8點，每小時演出1場、共3場；假日下午5點30分至9點，每半小時演出1場、共8場；每次表演長度約5分鐘。另10月1、2日中秋連續假期前2日，配合水岸經典演唱會同步開幕，邀請到許景淳、殷正洋及周治平等實力派民歌星演唱，遊客可同時響受水舞表演及音樂饗宴。

此外，水舞展演期間，慈湖南北廂房的「娜香美術館」延長營業時間，平日至晚上8點，假日至晚上9點，持續提供多元化且獨特的咖啡、茶飲、餐點，歡迎遊客白天遊大溪，晚上還能前往慈湖體驗結合水舞、音樂、美食的夜間嘉年華。