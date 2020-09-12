籲支持者反對萊劑豬 國民黨新竹縣黨部號召公投連署
國民黨全國各縣市黨部即起舉行反對瘦肉精豬公投連署，國民黨新竹縣黨部也同步於今、明2日在黨部前設攤，上午新竹縣副縣長陳見賢及立委林為洲、陳思銘出面呼籲藍營支持者踴躍連署，希望能順利衝過一階門檻。
國民黨新竹黨部以「捍衛台灣豬、萊豬不要來」為口號發動食安公投連署，新竹縣副縣長陳見賢，同時也是國民黨新竹縣黨部主委，他提到，中央在美豬開放議題上會要求新竹縣藍營立委好好監督，即便後續開放，也會以國人健康為優先。
立委林為洲表示，今、明都會有黨部人員在新竹縣黨部前為民眾服務連署單簽署，希望反對美豬的民眾都能前來，不僅是要阻止含瘦肉精的美國豬肉進口，同時也要反對任何國家進口的豬肉含瘦肉精情況。
立委林思銘更是砲火猛烈，堅決反對美豬進口，認為民進黨政府以行政命令的手段強行開放進口，卻不尊重民意，是嚴重不符合民主社會價值，是民主倒退，直批民進黨選前一個樣、選後另一個樣，是換了位子換腦袋。
他並提到，國人食用豬內臟的情況普遍，因此瘦肉精美豬可能會對人體造成不小影響，尤其客家鄉親飲食習慣更與豬肉密不可分，對於可能造成健康疑慮十分憂心，對此林思銘呼籲新竹縣鄉親踴躍參加公投連署，杜絕萊劑豬。
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