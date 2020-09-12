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桃園動員防治登革熱 桃園區79個里部署「誘卵桶」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園爆發本土登革熱，市府與國衛院合作將擴大佈設誘卵桶。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市府與國衛院合作將擴大佈設誘卵桶。記者張裕珍／攝影

桃園本土登革熱確診累計15例全台最多，市府今天趁每月第2個周六「環境清潔日」動員環保志工清除孳生源，市長鄭文燦一早率志工巡視住家環境，清除積水容器，也宣布國衛院合作擴大展開病媒蚊監測，將在桃園區79里部署誘卵桶，預計每周回收1次誘卵桶，並將回收卵數上傳E化系統管理，掌握風險地圖並分析趨勢，以利精準防疫。

市府衛生局與環保局今早8點在桃園區南門公園辦「防堵登革熱、桃市總動員、清除孳生源」活動，號召市中心15個里、350名環保志工進行衛教，衛生局長王文彥說，登革熱疫情首重清除積水容器，除加強熱區環境清理也展開各區分級巡查孳生源工作。

國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集到場說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫，誘卵桶為黑色小桶，內裝清水與紙，將以九宮格概念平均在桃園區各里擺設10個誘卵桶，每周回收1次，只要該里有6個桶子發現陽性孳生源且出現500顆卵就列為「優先里」，將優先展開環境檢查與孳生源清除作業。

黃旌集往年多在南部進行登革熱防疫工作，今年在桃園爆發登革熱疫情後，隨即北上協助並展開監測，笑稱「最好不要在外面看到我，代表這裡有疫情了」，他發現許多北部民眾仍認為「登革熱是南部的疾病」，但其實會傳播疫病的白線斑蚊全台皆有，北部民眾不該抱持與北部無關的傳統觀念，全面做好環境管理才能戰勝疫情。

黃說，國衛院與市府合作以區里為單位，將以回收誘卵桶資料製作陽性率分佈圖，以利迅速了解病媒蚊風險程度與地緣關係，才能精準佈設清潔人力與量能。

王文彥說，化學防治噴藥作業只是防疫輔助，關鍵仍在家戶攜手環境清潔，減少積水容器量；另提醒民眾如遭蚊子叮咬，一周內若有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。

環保局長呂理德也說，市府環保局已經培訓20名人員，將到桃園區各里說明並擺設誘卵桶，回收後將檢視桶內產卵指收集到的蚊卵數量，將數據上傳到病媒蚊監控採樣數據管理系統，採每周調查監測。

國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集到場說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫。記者張裕珍／攝影
國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集到場說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，以白線斑蚊傳播為主。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，以白線斑蚊傳播為主。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市府與國衛院合作將擴大佈設誘卵桶。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市府與國衛院合作將擴大佈設誘卵桶。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市長鄭文燦今天示範清除積水容器。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市長鄭文燦今天示範清除積水容器。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市長鄭文燦今天示範清除積水容器。記者張裕珍／攝影
桃園爆發本土登革熱，市長鄭文燦今天示範清除積水容器。記者張裕珍／攝影
國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集（右）說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫。記者張裕珍／攝影
國衛院蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集（右）說明布設「病媒蚊誘卵桶」計畫。記者張裕珍／攝影
市府衛生局與環保局今早8點在桃園區南門公園辦「防堵登革熱、桃市總動員、清除孳生源」活動，號召市中心15個里、350名環保志工進行衛教。記者張裕珍／攝影
市府衛生局與環保局今早8點在桃園區南門公園辦「防堵登革熱、桃市總動員、清除孳生源」活動，號召市中心15個里、350名環保志工進行衛教。記者張裕珍／攝影

登革熱 疫情 病媒蚊

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