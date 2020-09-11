臉書貼文穿皮鞋見外賓被連想酸柯P 鄭文燦否認

桃園市長鄭文燦今天到嘉義縣交流，參觀新港板陶窯工藝園區。媒體問到他的臉書貼文說穿皮鞋與荷蘭代表見面，被網友認為酸柯文哲穿布鞋見貴賓；鄭文燦說，「我沒想過這個問題。」

鄭文燦下午在嘉義縣長翁章梁陪同下，參訪新港板陶窯，並到奉天宮拜媽祖，受到新港鄉各界的歡迎。

鄭文燦表示，從小在鶯歌的陶磁文化薰陶長大，到板陶窯覺得很熟悉；嘉義是交趾陶的故鄉，台灣各地宮廟的交趾陶、剪黏作品，幾乎都是嘉義的藝師做的，包括桃園的大廟景福宮也是，今天來大開眼界。

鄭文燦接受媒體聯訪時，媒體提問他的臉書貼文，「我穿上皮鞋、繫著象徵荷蘭鬱金香的橘色領帶，和荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南見面」這段，網友指在酸柯文哲穿布鞋接見貴賓。鄭文燦說，「我沒想過這個問題。」

鄭文燦表示，貼文的用意是說明與荷蘭新任代表見面，不只有外交的拜會，而是有實質的交流進展，桃園市列出水利工程、新能源科技、循環經濟等等主題，要與荷蘭進一步交流。

鄭文燦說，他小時候在磁磚工廠工作很長的時間，但現在桃園已經看不到磁磚工廠，反而在嘉義看到用新的方式，把磁磚變成工藝作品。這些作品可以與桃園的公共藝術、共融式遊戲場結合，呈現復古的特色。

翁章梁表示，縣市首長彼此之間的「相互加持」非常重要，今天鄭文燦來參觀嘉義縣有名的文化景點板陶窯，希望這個模式，可以帶動雙方觀光發展；另外雙方小學生也進行交流，從小瞭解彼此的文化與物產。