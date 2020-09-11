閒置營區、校舍活化 桃園觀音、復興擬增住宿長照機構

高齡社會長照需求大，桃園市住宿型機構涵蓋率雖達97.6%，但位於山區的復興區機構數仍掛蛋，市議員陳瑛感嘆，原鄉長者只能往山下送往返奔波，爭取高坡國小併校後閒置校舍作為原民住宿型長照機構，方便就近照顧，觀音區議員吳宗憲也關心大坡腳營區活化設置住宿型長照機構進度。市長鄭文燦表示，原鄉部分將先釐清建物合法性並專案推動，另衛福部桃園醫院將在大坡腳成立長照機構，設立200床已獲核定。

陳瑛說，復興區陸續建置日照中心、文化健康站等，但欠缺住宿型長照機構，很多七、八十歲的長者都要往山下的平鎮、大溪一帶送，檢視復興現有閒置空間，緊鄰台7線的高坡國小最合適，因該校早在2013年與羅浮國小併校，舊校舍曾作為原住民部落大學，代表建築物仍堪用，希望市府打造一處真善美園區，「這裡好山好水，有利於休養」，部落居民也不必離開家鄉，可享受天倫之樂。

鄭文燦認同陳瑛提議，強調在原鄉設立原住民族住宿型長照機構有其必要性，也可安排讓具有文化敏感度的照顧員來照顧長者，才能提升照顧品質，不過若要利用閒置校舍打造住宿長照機構，需要先了解其有無使照，合法建築物才能爭取中央補助，將請原民局、衛生局與教育局等單位共同研議、推動。

衛生局長王文彥也提到，復興區約須100張長照床位，但現在仍為零，顯見有其必要性，但成立長照機構須具備各項執照、消防安檢合格、無障礙空間等，也要媒合法人單位進駐，若高坡國小經評估後無法成立住宿式長照中心，建議轉為多功能長照中心，提供日照及夜間陪伴等服務。

原住民族行政局長林日龍說，高坡國小涵蓋學校用地及原民會土地，建物部分將請建管處協助清查是否有使用執照，土地部分則會向原民會爭取，讓土地獲得充分利用。

無獨有偶，吳宗憲今也關切閒置營區處理進度，尤其觀音占地約3公頃的大坡腳營區，將打造為長青型態的樂活園區，市府應加速活化，不讓營區持續閒置成為治安死角。

鄭文燦說，大坡腳營區已於去年12月由都發局完成土地建物撥用，未來「大坡腳樂活園區」將設住宿式長照機構、市民集會所及社福空間。其中住宿長照機構由衛福部桃園醫院申請設立200床，並成立復健科別進行老人照護，已獲衛福部核定補助3億元，桃醫正委託營建署代辦工程設計，市府也將召集相關單位統整規畫其他社福設施。