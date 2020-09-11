客語認證列升等考評 聯新國際醫院百人報考

今年全台客語能力初級認證將於9月12日、20日登場，聯新國際醫院組團報考人數破百。院方不僅全額補助報名費，如果通過認證，於醫院內部升等考評將酌予加分，欲打造全國第一家客家特色醫院，提供友善客語就醫環境。

行政院客家委員會辦理109年度客語能力初級認證，桃園市為客家第一大庄，報名人數3633人全國第一。聯新國際醫院今年由總院長張煥禎、副總院長廖文山、資深副院長許詩典3位院長領軍，及62位醫師護理人員、36位行政人員，共101人組團報考。

院方不僅補助員工全額報名費250元，如果通過認證，於醫院內部升等考評將酌予加分，以鼓勵同仁學習客語，全院齊力提升客語服務品質，落實客家文化傳承。

總院長張煥禎本身是客家人，長期致力推廣客家文化不遺餘力，曾擔任行政院客家委員會委員，現任桃園市客家文化基金會董事。張煥禎今年與多位院長主管率先報名參加客語認證，以身作則起帶頭示範作用，鼓勵更多同仁不分族群，都能踴躍學習客家話。

總院長張煥禎表示，桃園是全國參加客語認證人數最多的城市，聯新國際醫院是桃園市參加客語認證人數最多的團體。客家文化是台灣多元文化的重要一環，語言是文化推廣不可或缺的重要面向，聯新國際醫院全體員工擁有最大比例會說客家話。

聯新國際醫院內成立「客家文化推廣委員會」，統籌客家文化推廣，經常舉辦各種客家活動，開辦友善客語門診，醫院的電話語音系統，院內廣播系統、電梯樓層播報皆提供客語播音服務，並且透過藝術、展覽、表演、美食、空間美學等多元方式，打造客家特色醫院。