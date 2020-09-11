桃園捷運綠線施工 民代怨通知不周、介壽路店家搬光

桃園捷運綠線施工如火如荼，桃園、八德部分重要道路出現交通黑暗期，八德區市議員呂淑真抱怨，施工單位通知不周，介壽路一段一帶原說今年5月開始封路，介壽路店家搬光光，但結果最近才知道明年5月才要封，無奈提前退租，生意損失向誰討？

市府捷運工程局回應，進行交通維持與設置施工圍籬之前，一定會和里長與居民溝通說明，但有時會面臨外部因素影響進場時間，如下挖時發現管線，就須先協調管線遷移，施工時間因此後延，會請工務所與承包與監造廠商加強溝通，也會提醒居民或店家有需求，可隨時與工程單位保持聯繫。

依捷運工程局公告交維訊息，目前捷運綠線GC02標地下段工程，現正在八德介壽路二段（巧克力街至介壽路二段596巷）進行第一階段連續壁施工作業，交通維持時間從今年3月23日到8月23日，為期半個月將縮減雙向各一車道通行，介壽路一段尚無。

呂淑真今天質詢提到，介壽路沿線店家飽受捷運施工衝擊，不少店家搬光光，「若損失房租，有補償嗎？」捷運工程局長陳文德說，受影響民眾可減免營業稅與房屋稅，捷運工程局會造冊，至於其他營業損失並無補貼，全台皆然。

不過，呂不滿官員答覆，強調「那你們工期要抓準啊，不要講得都不一樣」，表示介壽路一段店家年初接獲通知，表示今年5月要開始封路架圍籬，有機車行考量生意難做，提前退租搬離，沒想到遲未封路，最近才知道施工改到明年5月，損失要向誰要？

呂淑真表示，該間機車行每月房租5萬元，就是考量施工在即，擔心屆時沒生意上門而提前退租搬離，沒想到明年才施工，早知道就繼續留在原地做生意，感覺被呼攏了。

市府捷運工程局指出，針對捷運施工都會先預排時程，並擬定交通維持計畫，可能是工務所人員有事先通知居民何時會進場施工，但實際交通維持計畫尚未審定，也容易因得先處理管線遷移造成工期誤差，由於工程會面臨不少大大小小狀況，若後續時程有更改，會請工務所、承包廠商與監造單位加強與居民、里長溝通，保持密切聯繫。

捷運工程局也強調，只要還未展開交通維持作業，也尚未架設圍籬，道路進出不會受到影響，不會造成任何營業損失，開始施工前會發通知單或開說明會，與地方溝通。