影／野生動物鏡頭前露萌樣 八甲茶園成安全通道

農委會水土保持局台中分局結合苗栗市農會，上午在國立聯合大學舉辦「八甲茶友會」，透過茶產業跨域單位、農會特色茶飲合作，共同打造「四季貓裏」茶品牌，盼推廣茶產業文化，共同提升苗栗在地茶農的技術與品質；近年來在水保局與地方合作下，苗栗八甲地區茶園漸復興，一些茶農積極參與友善生產及生態監測，紀錄到石虎、食蟹獴等保育類動物至少有8種，還有其他多種野生動物來往，茶園通道成了牠們的安全走廊。

八甲茶友會安排貓裏紅優質紅茶評鑑、技術競賽頒獎，同時展示跨域合作成果，水保局輔導苗栗市農會並與8個農會合作，選出苗栗市貓裏紅茶、頭份市東方美人茶、銅鑼鄉杭菊茶、三灣鄉綠茶、造橋鄉酸柑茶、頭屋鄉白毫烏龍茶、公館鄉紅棗茶、獅潭鄉桑葉茶等多元特色茶品，聯合推出「四季貓裏」茶品牌，盼擴大區域共同行銷，且透過「山守現」品牌展示達到產業行銷一條龍優勢，提昇苗栗茶品市場競爭力。

水保局長李鎮洋、苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人到場頒獎，一同寫下祈福願望後，將貓裏紅茶放入陶甕進行「封茶」儀式，盼茶陶文化傳承融入產業與生活。

水保局台中分局長黃振全指出，貓裏紅優質紅茶評鑑已邁入第4年，今年報名400多點創下新高，辦評鑑希望鼓勵茶農精進製茶與焙茶技術，提升茶葉品質並落實分級包裝。今年還舉辦首屆製茶技術競賽，希望吸引青年茶農重視傳統，交流並精進製茶技術。