台灣設計展大玩互動科技 新竹公園6展館變身科技控主場

新竹市政府今天公布台灣設計展Check in新竹－人來風的第1主場館新竹公園將主打科技資訊流，體育館的城市終端機、風Live House的超連結Hyper Link，讓數位數據具象化，讓參觀民眾進入數位世界，孔廟廣場將有最美變電箱科普特展，春池玻璃則讓玻工館變身循環經濟大本營。

市長林智堅說，台灣設計展10月1日至11日登場，竹市是全台科技人最密集的城市，造就竹市最年輕的人口結構，新竹公園主展區以科技資訊為主題，體育館The Terminal城市終端機為展區心臟，延伸發展出各區特色。

風Live House以超連結Hyper Link為題，由簡訊設計張志祺、偶然設計曾令理策展，利用數位媒材主打互動科技，創造虛擬世界與現實連結，例如臉部偵測機可啟動數據即時分析，秀出個人專屬的科技刺青，從自身經驗談科技演變。

春池玻璃打造循環展，以日常視角探索循環可能，展場以啤酒玻璃堆疊成巨大圓柱體，搭配耳機播放玻璃輾壓、回收、整理串成回收的聲音，透過視覺的龐大壓迫、聽覺體驗，感受物品若未經循環所帶來的壓迫性與破壞性。

變電箱在街道隨處可見，孔廟廣場由台電展出美感電域科普特展，成為最美變電箱的伸展台，市府也與台電攜手展出構成街道美學的重要因子，包括街道家具、指標系統、公車站牌、電線共桿、人行道與道路鋪面等，展現美感藏在細節裡的城市美學。

孔廟內部展場展出台灣從清代、日治時期及現代的教科書變遷，也展出台日兩地的教科書，了解不同政治社會背景下，教育政策的多元面貌。