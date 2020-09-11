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客委會主委視察峨眉湖 期望打造成客庄旅遊賣點
新竹縣峨眉鄉大埔水庫過去一直是縣內著名景點，更因其湖光山色美景而被稱為「峨眉湖」，但近年面臨人口流失、老化，使得峨眉鄉觀光產業無法大力發展，為此縣府希望透過創生計畫，再造客庄新旅遊，並邀請客委會協助，提振地方觀光產業。
客委會主委楊長鎮上午到峨眉湖視察，他表示峨眉有相當好的觀光潛在資源，客委會所規畫的浪漫台三線，就是希望各客庄都有自己特色，未來會由客委會協助研究如何將峨眉湖、獅頭山等風景區周邊環境升級，讓新竹縣及苗栗縣旅遊資源串連。
縣長楊文科表示，縣府所規畫「峨眉湖水域觀光遊憩環境建置計畫」分別曾於2016年及2019年向交通部觀光局爭取補助經費，但並未通過經費，為此才找上客家委員會，希望客委會能藉由認養峨眉鄉地方創生計畫的方式，以發展文化旅遊為主體，達到「客庄小鎮回春升級」目標。
楊文科說，峨眉鄉境內人口老化情況嚴重，整體老化程度達27%以上，相較於新竹縣其他鄉鎮市近年來的發展迅速，峨眉鄉的發展嚴重落後，全鄉人口更僅剩不到6000人，人口老化外流嚴重，更長期缺乏年輕人參與地方事務。
縣府交通旅遊處則說，峨眉湖計畫是以文化旅遊為發展主體，以鄉內豐富宗教人文特色作為計畫賣點，初步規畫「獅頭山參拜道」、「峨眉湖天恩真善美」以及「十二寮天使教堂」為3條主軸，同時要導入「偏鄉數位轉型」、「創生移居計畫」、「社區營造規畫師」以及「駐地工作站」等配套計畫，讓更多的年輕人，甚至是企業願意一同參與峨眉鄉的改造。
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