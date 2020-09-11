客委會主委視察峨眉湖 期望打造成客庄旅遊賣點

新竹縣峨眉鄉大埔水庫過去一直是縣內著名景點，更因其湖光山色美景而被稱為「峨眉湖」，但近年面臨人口流失、老化，使得峨眉鄉觀光產業無法大力發展，為此縣府希望透過創生計畫，再造客庄新旅遊，並邀請客委會協助，提振地方觀光產業。

客委會主委楊長鎮上午到峨眉湖視察，他表示峨眉有相當好的觀光潛在資源，客委會所規畫的浪漫台三線，就是希望各客庄都有自己特色，未來會由客委會協助研究如何將峨眉湖、獅頭山等風景區周邊環境升級，讓新竹縣及苗栗縣旅遊資源串連。

縣長楊文科表示，縣府所規畫「峨眉湖水域觀光遊憩環境建置計畫」分別曾於2016年及2019年向交通部觀光局爭取補助經費，但並未通過經費，為此才找上客家委員會，希望客委會能藉由認養峨眉鄉地方創生計畫的方式，以發展文化旅遊為主體，達到「客庄小鎮回春升級」目標。

楊文科說，峨眉鄉境內人口老化情況嚴重，整體老化程度達27%以上，相較於新竹縣其他鄉鎮市近年來的發展迅速，峨眉鄉的發展嚴重落後，全鄉人口更僅剩不到6000人，人口老化外流嚴重，更長期缺乏年輕人參與地方事務。